Gelinim Mutfakta kim elendi, altın bilezikleri kim kazandı? Gelinim Mutfakta haftanın birincisi ve 10 Kasım 2023 puan durumu!

Gelinim Mutfakta kim kazandı sorusu, programı yakından takip eden izleyiciler tarafından sorgulanıyor. Sunuculuğunu Nursel Ergin'in yaptığı yarışmada, 10 altın bileziği kazanan yarışmacı ve elenen isim bugün açıklanacak. İşte Gelinim Mutfakta 10 Kasım kazanan ve elenen isim...

GELİNİM MUFTAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta'da 10 altın bileziği kazanan gelin henüz belli olmadı. Geçen hafta, toplamda 75 puan alan Yeşim gelin 10 altın bileziğin de sahibi olmuştu.

GELİNİM MUFTAKTA BU HAFTA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta'nın hafta finalinde yarışmadan elenen gelin ve kayınvalidesi henüz belli olmadı. Geçen hafta yarışmadan Ezgi gelin elenmişti.

ÇEYREK ALTINI KİM ALDI?

Gelinim Mutfakta gün birincisi olan yarışmacı 1 çeyrek altın kazanacak. Bugün çeyrek altının sahibi olan gelin henüz açıklanmadı.

Geçen hafta (3 Kasım 2023 Cuma) Gelinim Mutfakta'da çeyrek altının sahibi Aleyna gelin oldu.

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 10 KASIM 2023

Gelinim Mutfakta 10 Kasım Cuma puan durumu henüz belli olmadı.

Geçen haftanın günlük puan durumu (3 Kasım 2023 Cuma):

Aleyna: 15

Ezgi: 12

Yeşim: 11

Tuğba: 7

Geçen haftanın haftalık puan durumu (30 Ekim - 3 Kasım 2023) :

Yeşim: 75

Aleyna: 66

Tuğba: 50

Ezgi: 49





