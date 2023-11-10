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Gelinim Mutfakta kim elendi, altın bilezikleri kim kazandı? Gelinim Mutfakta haftanın birincisi ve 10 Kasım 2023 puan durumu!

10.11.2023 14:53 | Son Güncelleme:
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Gelinim Mutfakta'da haftanın birincisi ve elenen isim merak ediliyor. Hafta içi her gün Kanal D'de yayınlanan program, bugün haftanın son bölümü ile ekranlara gelecek. Haftanın birincisi altın bileziklerin de sahibi olacak. Programı yakından takip eden seyirciler günün kazanan ve elenen ismini araştırıyor. Peki, Gelinim Mutfakta kim kazandı, kim elendi? Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim? İşte 10 Kasım 2023 puan durumu...

Gelinim Mutfakta kim kazandı sorusu, programı yakından takip eden izleyiciler tarafından sorgulanıyor. Sunuculuğunu Nursel Ergin'in yaptığı yarışmada, 10 altın bileziği kazanan yarışmacı ve elenen isim bugün açıklanacak. İşte Gelinim Mutfakta 10 Kasım kazanan ve elenen isim...

GELİNİM MUFTAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta'da 10 altın bileziği kazanan gelin henüz belli olmadı. Geçen hafta, toplamda 75 puan alan Yeşim gelin 10 altın bileziğin de sahibi olmuştu.

Gelinim Mutfakta

GELİNİM MUFTAKTA BU HAFTA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta'nın hafta finalinde yarışmadan elenen gelin ve kayınvalidesi henüz belli olmadı. Geçen hafta yarışmadan Ezgi gelin elenmişti.

gelinim mutfakta nursel ergin

ÇEYREK ALTINI KİM ALDI?

Gelinim Mutfakta gün birincisi olan yarışmacı 1 çeyrek altın kazanacak. Bugün çeyrek altının sahibi olan gelin henüz açıklanmadı.

Geçen hafta (3 Kasım 2023 Cuma) Gelinim Mutfakta'da çeyrek altının sahibi Aleyna gelin oldu.

gelinim mutfakta

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 10 KASIM 2023

Gelinim Mutfakta 10 Kasım Cuma puan durumu henüz belli olmadı.

Geçen haftanın günlük puan durumu (3 Kasım 2023 Cuma):

Aleyna: 15

Ezgi: 12

Yeşim: 11

Tuğba: 7

Geçen haftanın haftalık puan durumu (30 Ekim - 3 Kasım 2023) :

Yeşim: 75

Aleyna: 66

Tuğba: 50

Ezgi: 49

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