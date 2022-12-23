Gelinim Mutfakta kim elendi? Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta 23 Aralık 2022 puan durumu

Kanal D'nin fenomen programı Gelinim Mutfakta hafta içi her gün Nursel Ergin'in eğlenceli sunumu ile ekrana geliyor. Heyecanın hiç bitmediği programda bugün final günü. Bugün verilecek olan son puanlarla birlikte bir kişi haftanın kazananı olurken bir kişide yarışmadan ayrılacak. İşte Gelinim Mutfakta haftanın finaline dair tüm merak edilenler...

GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta'da bu hafta elenen ismin kim olduğu henüz açıklanmadı. Gelinim Mutfakta elenen isim belli olur olmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta haftanın birincisi de verilecek olan son puanların ardından belli olacak. Gelinim Mutfakta birincisi de açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisinde yer alacaktır.

Gelinim Mutfakta 23 Aralık 2022 puan durumu da gün sonunda belli olacak.



