Gelinin babası düğündeki performansıyla görenleri kendisine hayran bıraktı... Duygusal anlar sosyal medyada çok konuşuldu

MYNET|DIŞ HABERLER Filipinler'in Manila kentinde düzenlenen düğün resepsiyonunda gelin Bertie Ocampo babasının kendisi için söylediği duygusal şarkıyı duyunca gözyaşlarına hakim olamadı. Geleneksel bir konuşma yapmak yerine baba Louie Ocampo piyanonun başına geçti ve kızı için özel olarak hazırladığı şarkıyı söyledi.

Gelin TikTok hesabından babasının düğündeki duygusal performansını "Babam düğün günümüzde, 'Ben az konuşan bir adamım ve gerisini müziğime bırakıyorum,' dedi. Bu yüzden, sadece geleneksel bir konuşma yerine, babam bana vaftiz annemin sözlerinin olduğu bir şarkı yazdı. Uyarı: Yanınızda mendil bulundurun" notunu ekleyerek paylaştı.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü gelinin babasının performansını çok beğendiğini söyledi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Mükemmel baba-kız uyumu" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "En tatlı baba" yorumunu yaptı.