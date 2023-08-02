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    4. Gelinlik seçimi sosyal medyada viral oldu! “Düğünümde çıplak görünmek istedim”

    Gelinlik seçimi sosyal medyada viral oldu! “Düğünümde çıplak görünmek istedim”

    02.08.2023 10:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Müstakbel gelin Toni Fulton sosyal medya hesabından gelinlik seçimine dair bir paylaşım yapınca dikkatleri üzerine çekti. Gelinlik seçimiyle sosyal medyada bir tartışmanın fitilini ateşleyen Fulton, “Düğümünde çıplak görünmek istedim ama sanatsal bir çıplaklıktan söz ediyorum. Şeffaf detaylar ve dantel tercih ettim” dedi.

    Düğününe kısa bir süre kala gelinlik seçimini sosyal medyadan yaptığı paylaşımla gösteren Toni Fulton iddialı bir gelinlikle viral oldu. Klasik gelinlik modellerinden uzaklaşarak kendisini daha sanatsal ve tasarım bir elbisenin içinde görmek istediğini ifade eden Fulton, ten rengi bir korsenin üzerinde dantel detaylı bir gelinlik seçti. Fulton’un seçimi kısa sürede sosyal medyada yarım milyona yakın izlenmeye ulaştı.

    TARTIŞMANIN FİTİLİNİ ATEŞLEDİ

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    Düğünün müzeye dönüşmüş bir kilisede gerçekleşeceğini söyleyen Fulton, “Gelinlikle bir sanat eseri gibi görünmek istediğimi ifade etmiştim. Gerçekten beklediğim gibi oldu” dedi.

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    Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü Fulton ile aynı fikirde olmadığını ifade ederek gelinlik tasarımının düğüne uygun olmadığına dair yorumlar yaptı.

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    sosyal medya düğün gelinlik

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