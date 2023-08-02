Gelinlik seçimi sosyal medyada viral oldu! “Düğünümde çıplak görünmek istedim”

Düğününe kısa bir süre kala gelinlik seçimini sosyal medyadan yaptığı paylaşımla gösteren Toni Fulton iddialı bir gelinlikle viral oldu. Klasik gelinlik modellerinden uzaklaşarak kendisini daha sanatsal ve tasarım bir elbisenin içinde görmek istediğini ifade eden Fulton, ten rengi bir korsenin üzerinde dantel detaylı bir gelinlik seçti. Fulton’un seçimi kısa sürede sosyal medyada yarım milyona yakın izlenmeye ulaştı.

TARTIŞMANIN FİTİLİNİ ATEŞLEDİ

Düğünün müzeye dönüşmüş bir kilisede gerçekleşeceğini söyleyen Fulton, “Gelinlikle bir sanat eseri gibi görünmek istediğimi ifade etmiştim. Gerçekten beklediğim gibi oldu” dedi.

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü Fulton ile aynı fikirde olmadığını ifade ederek gelinlik tasarımının düğüne uygun olmadığına dair yorumlar yaptı.