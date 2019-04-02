"Genç" belediye başkanı gençlere örnek olmak istiyor

Tokat'ın Erbaa ilçesinde kesin olmayan sonuçlara göre belediye başkanı seçilen Ertuğrul Karagöl, "En genç belediye başkanlarından biri olmam eminim genç arkadaşlarıma, bütün Türkiye'deki gençlere örnek olur ,onlara bir cesaret olur." dedi.
31 Mart Mahalli idareler seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi'nden aday gösterilen 29 yaşındaki Ertuğrul Karagöl, resmi olmayan seçim sonuçlarına göre yarışı önde bitirdi.
Karagöl, AA muhabirine yaptığı açıklamada, halkın teveccühünün kendisinden yana olmasından büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.
Parti ayrımı yapmadan tüm Erbaalılara teşekkür ettiğini belirten Karagöl, "İnşallah belediye başkanlığım Erbaa'mıza ve bölgemize hayırlar getirir. En genç belediye başkanlarından biri olmamın genç arkadaşlarıma, bütün Türkiye'deki gençlere örnek olur, onlara bir cesaret olur. Bunun için de mutluyum. Çünkü bu süreçte gençlerin bana olan ilgisi çok fazlaydı. Bana burada olan güven eminim diğer şehirlere de yansıyacaktır, umarım onlara da yol açmış olurum." diye konuştu.
Projeleri hazırlarken toplumun her kesimini ilgilendirmesine gayret ettiklerini söyleyen Karagöl, gençler, yaşlılar, çocuklar, yetişkinler ve engelliler için projelerle geldiklerini vurguladı.
- "Erbaa'da Çince kursu açacağız"
Gençler için en önemsediği projenin yabancı dil akademisi olduğunun altını çizen Karagöl, şöyle konuştu:
"Onun dışında tabii ki özellikle de genç olmam hasebi ile gençlere çok önem vereceğimizi zaten ilerleyen zamanlarda göreceğiz. Gençlik ve spor merkezi projemiz var. İnşallah orada hem gençleri hem de sporla ilgilenenlere öncelik verip onların daha sağlıklı ve spor anlamında kendi hayatlarında bir yer edinmeleri için elimizden geleni yapacağız. Yabancı dil akademisine yabancı hocaları getirip, buradaki gençlerin, eğitim almak isteyen herkesin bu konuda da eğitimine katkı sağlamak istiyoruz. Onun dışında bizim bölgemizde göz bebeğimiz dediğimiz bir organize sanayi bölgemiz var burada da ben eminim yabancı dil akademisinde eğitim alan vatandaşlarımız Erbaa'nın ilerleyen dönemlerinde iş hayatına da katkı sağlayacak. Ne anlamda derseniz, burada benim hayallerimden bir tanesi, inşallah ileriki dönemlerde Erbaa'da bir Çince kursu açarız, yönetici ekibi olabilir veya üniversiteden mezun olmuş Erbaa'da iş yapmayı, yatırım yapmayı düşünen gençlerimiz olabilir. Çince öğrenip belkide ileride Çinli bir yatırımcıyı Erbaa'ya getiririz diye hayal kuruyorum. Bu projede hem gençlere Erbaa'nın yetişkinlerine, iş hayatına katkı sağlayacağını düşünüyorum. Bu süreçte en büyük ilgi gören projelerden bir tanesi de bu oldu."