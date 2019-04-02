HABER

"Genç" belediye başkanı gençlere örnek olmak istiyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.04.2019 16:24 | Son Güncelleme

Tokat'ın Erbaa ilçesinde kesin olmayan sonuçlara göre MHP'den belediye başkanı seçilen 29 yaşındaki Ertuğrul Karagöl: - "En genç belediye başkanlarından biri olmam eminim genç arkadaşlarıma, bütün Türkiye'deki gençlere örnek olur ,onlara bir cesaret olur"

Tokat'ın Erbaa ilçesinde kesin olmayan sonuçlara göre belediye başkanı seçilen Ertuğrul Karagöl, "En genç belediye başkanlarından biri olmam eminim genç arkadaşlarıma, bütün Türkiye'deki gençlere örnek olur ,onlara bir cesaret olur." dedi.

31 Mart Mahalli idareler seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi'nden aday gösterilen 29 yaşındaki Ertuğrul Karagöl, resmi olmayan seçim sonuçlarına göre yarışı önde bitirdi.

Karagöl, AA muhabirine yaptığı açıklamada, halkın teveccühünün kendisinden yana olmasından büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.

Parti ayrımı yapmadan tüm Erbaalılara teşekkür ettiğini belirten Karagöl, "İnşallah belediye başkanlığım Erbaa'mıza ve bölgemize hayırlar getirir. En genç belediye başkanlarından biri olmamın genç arkadaşlarıma, bütün Türkiye'deki gençlere örnek olur, onlara bir cesaret olur. Bunun için de mutluyum. Çünkü bu süreçte gençlerin bana olan ilgisi çok fazlaydı. Bana burada olan güven eminim diğer şehirlere de yansıyacaktır, umarım onlara da yol açmış olurum." diye konuştu.

Projeleri hazırlarken toplumun her kesimini ilgilendirmesine gayret ettiklerini söyleyen Karagöl, gençler, yaşlılar, çocuklar, yetişkinler ve engelliler için projelerle geldiklerini vurguladı.

- "Erbaa'da Çince kursu açacağız"

Gençler için en önemsediği projenin yabancı dil akademisi olduğunun altını çizen Karagöl, şöyle konuştu:

"Onun dışında tabii ki özellikle de genç olmam hasebi ile gençlere çok önem vereceğimizi zaten ilerleyen zamanlarda göreceğiz. Gençlik ve spor merkezi projemiz var. İnşallah orada hem gençleri hem de sporla ilgilenenlere öncelik verip onların daha sağlıklı ve spor anlamında kendi hayatlarında bir yer edinmeleri için elimizden geleni yapacağız. Yabancı dil akademisine yabancı hocaları getirip, buradaki gençlerin, eğitim almak isteyen herkesin bu konuda da eğitimine katkı sağlamak istiyoruz. Onun dışında bizim bölgemizde göz bebeğimiz dediğimiz bir organize sanayi bölgemiz var burada da ben eminim yabancı dil akademisinde eğitim alan vatandaşlarımız Erbaa'nın ilerleyen dönemlerinde iş hayatına da katkı sağlayacak. Ne anlamda derseniz, burada benim hayallerimden bir tanesi, inşallah ileriki dönemlerde Erbaa'da bir Çince kursu açarız, yönetici ekibi olabilir veya üniversiteden mezun olmuş Erbaa'da iş yapmayı, yatırım yapmayı düşünen gençlerimiz olabilir. Çince öğrenip belkide ileride Çinli bir yatırımcıyı Erbaa'ya getiririz diye hayal kuruyorum. Bu projede hem gençlere Erbaa'nın yetişkinlerine, iş hayatına katkı sağlayacağını düşünüyorum. Bu süreçte en büyük ilgi gören projelerden bir tanesi de bu oldu."

PARTNER'Oğlum ben Acun değilim''Oğlum ben Acun değilim'
CHP'li İmamoğlu'ndan, Anıtkabir'e ziyaretCHP'li İmamoğlu'ndan, Anıtkabir'e ziyaret
AK Parti’den, Karaman’daki seçim sonuçlarına itirazAK Parti’den, Karaman’daki seçim sonuçlarına itiraz
Anahtar Kelimeler:
En genç başkanlardan Erbaa Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl Tokat

En Çok Okunan Haberler

Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifadan döndüğü an!

Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifadan döndüğü an!

Ekrem İmamoğlu, Anıtkabir'i ziyaret etti

Ekrem İmamoğlu, Anıtkabir'i ziyaret etti

31 Mart yerel seçimleri bitti! Peki yeni gelen belediye başkanları ne kadar maaş alacak?

31 Mart yerel seçimleri bitti! Peki yeni gelen belediye başkanları ne kadar maaş alacak?

Milyonları ilgilendiriyor! Türkiye 8 Nisan'a kilitlendi

Milyonları ilgilendiriyor! Türkiye 8 Nisan'a kilitlendi

Son dakika! YSK Başkanı Sadi Güven'den yerel seçim açıklaması

Son dakika! YSK Başkanı Sadi Güven'den yerel seçim açıklaması

AK Parti'den Ankara ve İstanbul kararı!

AK Parti'den Ankara ve İstanbul kararı!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

İmamoğlu'ndan flaş sözler! 'Beni beğeniyor, bana oy verebilir'

İmamoğlu'ndan flaş sözler! 'Beni beğeniyor, bana oy verebilir'

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Erdoğan: En ciddi yanılmayı anket şirketleri yaşayacak

Erdoğan: En ciddi yanılmayı anket şirketleri yaşayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Diğer Haberler
Ekrem İmamoğlu'ndan 'dosya kaçırıyorlar' iddiası! İBB'den yanıt

Ekrem İmamoğlu'ndan 'dosya kaçırıyorlar' iddiası

İYİ Partili Ümit Özdağ görevinden istifa etti!

İYİ Partili Ümit Özdağ görevinden istifa etti!

MHP, seçimin ardından kampa giriyor

MHP, seçimin ardından kampa giriyor

Meclis'e yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi

Meclis'e yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi

Erdoğan: Bir gece ansızın gelebiliriz

Erdoğan'dan sert mesaj! 'Öyle davulla zurnayla gitmeye gerek yok'

İmamoğlu: Beni beğeniyor, bana oy verebilir

İmamoğlu'ndan flaş sözler! 'Beni beğeniyor, bana oy verebilir'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.