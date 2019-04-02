"Genç" belediye başkanı gençlere örnek olmak istiyor

Tokat'ın Erbaa ilçesinde kesin olmayan sonuçlara göre belediye başkanı seçilen Ertuğrul Karagöl, "En genç belediye başkanlarından biri olmam eminim genç arkadaşlarıma, bütün Türkiye'deki gençlere örnek olur ,onlara bir cesaret olur." dedi.

31 Mart Mahalli idareler seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi'nden aday gösterilen 29 yaşındaki Ertuğrul Karagöl, resmi olmayan seçim sonuçlarına göre yarışı önde bitirdi.

Karagöl, AA muhabirine yaptığı açıklamada, halkın teveccühünün kendisinden yana olmasından büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.

Parti ayrımı yapmadan tüm Erbaalılara teşekkür ettiğini belirten Karagöl, "İnşallah belediye başkanlığım Erbaa'mıza ve bölgemize hayırlar getirir. En genç belediye başkanlarından biri olmamın genç arkadaşlarıma, bütün Türkiye'deki gençlere örnek olur, onlara bir cesaret olur. Bunun için de mutluyum. Çünkü bu süreçte gençlerin bana olan ilgisi çok fazlaydı. Bana burada olan güven eminim diğer şehirlere de yansıyacaktır, umarım onlara da yol açmış olurum." diye konuştu.