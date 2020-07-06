Genç mühendis evinde ölü bulundu

Değirmendere'ye bağlı Yüzbaşılar Mahallesi İstiklal Caddesi’ndeki apartman dairesinde oturan Esat Can Ü.'den haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi. İhbarla belirtilen adrese gelen sağlık görevlileri, güvenlik güçleri sayesinde girdiği evde Esat Can Ü.'nün cansız bedeniyle karşılaştı.

OTOPSİ İÇİN MORGA KALDIRILDI

Olay yeri inceleme ekipleri, Esat Can Ü.'nün vücudunda herhangi bir darp ya da yara izine rastlamadı. Bilgisayar mühendisi olan, bir süredir çalışmadığı öğrenilen Esat Can Ü.'nün cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı. Esat Can Ü.'nün ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

