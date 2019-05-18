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Genelkurmay arşivlerinden özel Atatürk fotoğrafları

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2019 11:23 | Son Güncelleme

Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt (ATASE) Daire Başkanlığınca derlenen 16 fotoğraf, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Anadolu Ajansı (AA) ile paylaşıldı.

'Atatürk ve gençlik', 'Atatürk ve spor' konularındaki fotoğrafların yer aldığı albümde Atatürk'ün poligonda atış yaparken, kürek çekerken, hipodromda ata binerken çekilen fotoğrafları da yer alıyor.

Genelkurmay arşivlerinden özel Atatürk fotoğrafları

Fotoğraflar arasında, Atatürk'ün Akhisar'da askeri manevra izlerken çekilen fotoğrafı da yer aldı.
Atatürk'ün gençlerle bir araya geldiği anlarda çekilen kareler de paylaşılan fotoğraflar arasında bulunuyor.
Büyük önderin izcilerle buluşması, Samsun Erkek Lisesi, İstanbul Hukuk Fakültesinde öğrencilerle derse katıldığı sırada çekilen fotoğraflar albümde yer alıyor.
Atatürk'ün Edirne Öğretmen Okulunu ziyaretinde, Atatürk Lisesinde katıldığı derste, İzmir Kız Lisesinden ayrılırken ve 1938 yılındaki törende çekilen fotoğraflar da albümdeki diğer kareler arasında bulunuyor.
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19 Mayıs'ın 100'üncü yıl dönümü mustafa kemal atatürk

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