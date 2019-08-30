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Genelkurmay arşivlerinden tarihin az bilinen fotoğrafları

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2019 08:41 | Son Güncelleme

Genelkurmay, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün az bilinen fotoğraflarını yayınlandı. Arşivlerden çıkan fotoğraflar tarihe ışık tuttu.

Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt (ATAŞE) Başkanlığı arşivlerinden verilen fotoğraflarda, "Türk milletinin hürriyet ve istiklal düşüncesinin ölümsüz bir abidesi" olarak nitelendirilen büyük zafere ilişkin detaylar da ortaya çıktı.

Fotoğraflar arasında Mustafa Kemal Atatürk'ün Çay'da konuşlu 1'inci Ordu Karargahı'nda askeri bandoyla karşılanması, Büyük Taarruz sabahı Kocatepe'de gözetleme yerine çıkışı da yer aldı.

Atatürk'ün 1'inci Ordu Sancağı'nın yanındaki görüntülerinin de yer aldığı albümde bir süvari birliğinin safta duruşu, piyade birliğinin tüfek çatışı, askeri fabrikada fişek yapımı dikkati çeken diğer fotoğraflar arasında bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt mustafa kemal atatürk

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