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    4. Genellikle kadınlarda daha yaygın görülüyor! Uzmanından migren atakları hakkında önemli açıklamalar

    Genellikle kadınlarda daha yaygın görülüyor! Uzmanından migren atakları hakkında önemli açıklamalar

    10.01.2024 13:56 | Son Güncelleme:
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    Migren, yaşam kalitesini ciddi şekilde etkileyebilen bir hastalıktır. Migren hastalığı ve ataklarıyla başa çıkmak bazen zor olabilir, ancak doğru bilgi ve stratejilerle yönetilebilir. Nöroloji Uzmanı Doktor Murat Çolakkaya migren hastalığı hakkında açıklamalarda bulundu. Çolakkaya, “Sağlıklı beslenme gibi yaşam tarzı değişiklikleri de migren yönetiminde önemli rol oynayabilir” ifadelerine yer verdi.

    Migren, yoğun baş ağrılarına yol açabilen ve günlük yaşamı olumsuz etkileyebilen bir durumdur. Migren ataklarıyla başa çıkma konusunda bilgi sahibi olmak, bu ağrılı durumu hafifletmek için önemlidir. Migrenin belirtileri, tetikleyicileri ve etkili başa çıkma yöntemleri hakkında bilgi edinmek, migren ataklarıyla daha etkili bir şekilde mücadele etmenize yardımcı olabilir.

    migren-nedenleri-tedavisi

    Nöroloji Uzmanı Doktor Çolakkaya, “Migren, ataklar halinde gelen ve genellikle şiddetli baş ağrıları ile karakterize edilen bir baş ağrısı türüdür. Bu ağrılar, genellikle pulsasyonlu veya zonklayıcı bir karaktere sahiptir ve sıklıkla bir baş tarafını veya bölgesini etkiler. Migren atakları genellikle birkaç saat ile 72 saat arasında sürebilir ve kişinin günlük aktivitelerini olumsuz etkileyebilir. Migren atakları, bazen aura olarak adlandırılan belirli semptomlarla başlayabilir. Aura, görme bozuklukları, konuşma zorluğu, karıncalanma veya uyuşma gibi geçici nörolojik belirtileri içerebilir. Ancak, migren atağı yaşayan herkesin bu tip semptomları tecrübe etmediğini unutmamak önemlidir” dedi.

    KADINLARDA DAHA YAYGIN GÖRÜLÜYOR

    Çolakkaya, “Migren genellikle kadınlarda erkeklere kıyasla daha yaygındır. Hormonal değişiklikler, adet dönemi, hamilelik veya menopoz gibi durumlar migren atağını tetikleyebilir veya etkileyebilir. Bunun yanında genetik faktörler, çevresel etmenler, stres, uyku düzeni ve beslenme alışkanlıkları gibi birçok faktör de migren atağını etkileyebilir.

    migren-nedenleri-tedavisi

    MİGREN TEDAVİSİ HAKKINDA BİLMENİZ GEREKENLER

    Migren tedavisi, atakları hafifletmeye ve tekrarını önlemeye yönelik çeşitli yaklaşımları içerir. İlaçlar, migren atağını kontrol altına almak ve semptomları hafifletmek için kullanılabilir. Ayrıca, tetikleyici faktörlerden kaçınma, düzenli egzersiz, düzenli uyku düzeni ve sağlıklı beslenme gibi yaşam tarzı değişiklikleri de migren yönetiminde önemli rol oynayabilir. Migrenin teşhisinde nörolojik muayene ile birlikte zaman zaman kan testleri, MR ya da bilgisayarlı tomografi istenebilir. Tedavi süreci genellikle bireye özgü olarak planlanmalıdır, bu nedenle migrenle başa çıkmak için bir sağlık profesyoneli ile işbirliği yapmak önemlidir” dedi.

    (İHA)

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