Gerçek yaşını duyan şaşıp kalıyor! “Yarı yaşımdaki erkekler bana bayılıyor”

40 yaşındaki sosyal medya fenomeni Lucy Clarkson, Lara Croft video oyunlarında Tomb Raider'ı taklit ettikten sonra tanınmayı başardı. 17 yaşındayken mankenlik yapmaya başladığını ifade eden Clarkson, yaş almasına rağmen daha da güzelleştiğini ve sosyal medyadaki takipçisi kitlesinin büyük bir bölümünü genç erkeklerin oluşturduğunu söyledi. Gerçek yaşını söylediğinde çoğu kişinin şaşkınlık yaşadığın belirten Clarkson, genç hissetmek ve görünmek için hayatında uyguladığı ipuçlarını paylaştı.

“ERKEKLERİ MIKNATIS GİBİ ÇEKİYORUM”

Erkekleri mıknatıs gibi çektiğini ifade eden Clarkson, “Miami’de yaşıyorum ve bu yüzden güneşte çok fazla zaman geçiriyorum. Parlayan bronz tenime doğal makyaj yapıyorum ve kot pantolon tercih ediyorum. Yaşlandıkça seksiliğin sadelik ve ‘daha azın daha çok’ olduğunu öğrendim. Bu sayede erkekleri mıktanıs gibi çekiyorum” dedi.

Yaşlanma karşıtı ipuçlarında ise günlük olarak yüz buz banyosunun etkili olduğunu dile getiren Clarkson, “Su dolu kaseye buz koyuyorum ve dayanabildiğim kadar bütün yüzümü yıkıyorum. Şişliği, şişkinliği ve hassasiyeti azaltıyor. Aynı zamanda yüzüme doğal bir parlaklık kazandırıyor” diye konuştu.