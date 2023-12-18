"Gereğini yapacağımızı söylemiştik" notuyla paylaştı! 'Jahrein' hakkında iddianame hazırlandı

Eski CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na hakaret eden ‘Jahrein’ kullanıcı isimli sosyal medya fenomeni Ahmet Sonuç hakkında iddianame hazırlandığı bildirildi.
CHP'nin eski lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na hakarette bulunan ‘Jahrein’ kullanıcı isimli sosyal medya fenomeni Ahmet Sonuç hakkında iddianame hazırlandı.
Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik, haberi X hesabından duyurdu. Çelik açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
“7. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na, ahlaksızca hakaretler savuran Ahmet Sonuç (Jahrein) isimli şahıs hakkında gereğini yapacağımızı söylemiştik. Sözümüzü tuttuk! Yaptığımız başvuru sonucunda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ahmet Sonuç hakkında 'Kamu görevlisine hakaret suçu’ndan İddianame düzenledi. Ceza almasını sağlayacağız.”