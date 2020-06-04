Geri dönüşüme bırakılan 3 günlük bebek koruma altına alındı

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde 3 günlük bebeğini geri döşüm kutularının olduğu yere bırakıp terk eden İlkay Y. ve anneanne Ayşe T. tutuklanmıştı.

Anne ve anneannenin savcılıktaki ifadelerinde, “Bebek dünyaya geldiğinde bakma şansım yoktu. Ekonomik anlamda zor bir dönem geçiriyordum. Resmi bir birliktelik olmadığı için çevremdeki insanların vereceği tepkilerden çekindiğim için bebeği sokağa terk ettim" dedikleri öğrenilirken anne ve anneanne, ’kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan tutuklandı.

ANNE VE ANNEANNE GÜVENLİK KAMERASINA YAKALANDI

Öte yandan İlkay Y. ile Ayşe T., olay günü bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülenirken, ara sokaktan önce Ayşe T.’nin yürüyerek çıktığı kısa süre sonra da İlkay Y.’nin karnını tutarak annesinin peşinden gittiği görüldü.

Annenin ve anneannenin tutuklanmasının ardından Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Yeni Doğan Yoğun Bakım servisinde tedavi gören kız bebek ve İlkay Y.’ye ait bir çocuk daha Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Afyonkarahisar İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı.