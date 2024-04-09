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    4. Gerilim filmlerini aratmayan kaçış! Sevgilisinin kocası eve gelince çareyi balkondan kaçmakta buldu... Komşusu duruma süpürgeyle müdahale etti

    Gerilim filmlerini aratmayan kaçış! Sevgilisinin kocası eve gelince çareyi balkondan kaçmakta buldu... Komşusu duruma süpürgeyle müdahale etti

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    09.04.2024 07:45
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    Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntü kısa sürede kullanıcılar arasında popüler olmayı başardı. Görüntülerde sevgilisinin kocası tarafından yakalanan bir adamın kaçmaya çalıştığı anlar yer aldı. O anlara sosyal medyadan yorum yağdı.

    Sosyal medyadan paylaşılan ve yurt dışında çekildiği tahmin edilen görüntülerde ismi açıklanmayan bir adam sevgilisinin kocasının evi basması üzerine çareyi çarşaflardan yaptığı iple kaçmakta buldu. O anlarda adamın balkonda duruma tepki gösterdiği görülürken beklenmedik bir tepki de alt komşudan geldi.

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    Balkona çıkan yaşlı kadın elindeki süpürgeyle kaçmaya çalışan adama vurdu. O anlara sosyal medyadan yorum yağdı.

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    Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Gerçekten teyzenin tepkisi olay" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Film gibi izledim" yorumunu yaptı.

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