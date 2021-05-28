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  4. Gezi Parkı'nda gasp etti, Taksim Metro Durağı'nda yakalandı

Gezi Parkı'nda gasp etti, Taksim Metro Durağı'nda yakalandı

28.05.2021 09:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beyoğlu’nda, kırık cam şişesiyle tehdit ettiği İranlı turistin 2 bin lirası ile cep telefonunu gasp eden kişi metro istasyonunda yakalandı.

Gezi Parkı'nda gasp etti, Taksim Metro Durağı'nda yakalandı

Olay, Taksim Gezi Parkı'nda yaşandı. Parkta yürüyüş yapan İranlı turistin yanına gelen bir kişi, elindeki kırık cam şişesini göstererek, üzerindeki değerli eşyaları vermesini söyledi. Korkuya kapılan turist de cep telefonu ve 2 bin lirayı saldırgana verdi.

Şüpheli hızla kaçarken, İranlı turistin yardım istediği turizm polisleri, çevrede araştırma başlattı.

Polislerin yanında bulunan turistin, Taksim Metro Durağı'nda gördüğü şüpheli, polisler tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli ile İranlı turist, polis merkezine götürüldü.

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(DHA)

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