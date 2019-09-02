KADIN

Gıdı sarkmasına dikkat

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 02.09.2019 11:17 | Son Güncelleme

Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op.Dr. Ayşen Bilge Sezgin, boyun bölgesindeki sarkmalara dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

Gıdı sarkmasına dikkat

Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op.Dr. Ayşen Bilge Sezgin, “Gıdı bölgesindeki fazla yağların ve sarkmanın lazer lipoliz yöntemi ile gidirilmesi işlemidir. Gıdı bölgesinde yapısal olarak yada kiloya bağlı olarak bazı insanlarda yağlanma ve sarkmalar oluşur. Maalesef kilo verilse dahi gitmeyen bu yağlanmalar lazer lipoliz yöntemi ile kalıcı olarak giderilebilir. Gıdı lazer lipoliz işlemi lokal anestezi ile yapılmakta olup hastanın hastanede yatmasına gerek kalmıyor, sadece gıdı bölgesi uyuşturularak 2mm deliklerden girilerek lazer ile eritiliyor. Eritilen yağlar aynı deliklerden çekildikten sonra boşalan gıdı bölgesi tekrardan lazer işlemi ile deri sıkılaştırılarak yapıştırılıyor. İşlem 40-50 dk sürüyor ve hastamız herhangi ağrı hissetmiyor” dedi.

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İşlem sonrasında bir korse takarak hastanın taburcu edildiğini ifade eden Op.Dr. Sezgin, “Hastanın korseyi 1 hafta takmasını isteriz fakat çalışan insanlar için en az 2-3 gün takmasını öneririz. İşlem sonrası 1 hafta içinde kontrole çağrılır ve ödemler %80 oranında azalır. Birçok hastamızda morluk şişlik kalmaz. Nadiren kan sulandırıcı kullanan yada kanamaya meyilli olan kişilerde hafif şişlik ve morluk olabilir. İşlem sonrası 1 ay içinde ödemler tamamen gider ve 3 ay içinde deri sıklaşarak tam şeklini alır. İşlemin kalıcılığı 5-10 yıl olur. Hastanın tekrar aşırı kilo alması veya derisinin yaşlanması ile bozulabilir.

Bazı hastalarımızda gıdı bölgesindeki yağlanma dışında yüzünün alt kısmında da yağlanma olabilir bu hastalarımızda gıdı ile birlikte yüzünün alt kısmındaki yağları da alarak çene şeklini yani ''V'' şeklini ortaya çıkarıyoruz. İşlemin herhangi bir yan etkisi olmayıp hastaya herhangi tehlikesi bulunmamaktadır” açıklamalarında bulundu.

İHA

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boyun bölgesinde sarkma gıdı sarkması

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