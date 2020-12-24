Gilindire Mağarası nerede? Gilindire Mağarası yol tarifi, hikayesi, giriş ücreti

Bugünkü rotamız Ülkemizin en güzel mağaralarından biri olan Gilindire Mağarası ya da Aynalıgöl Mağarası. Binlerce yıllık sarkıt ve dikitlerle çevrili salonları, sonunda ulaşılan gölü ile mağara, eşsiz bir güzelliğe sahip. Gilindire Mağarası nerede, nasıl gidilir, Gilindire Mağarası oluşumu, hikayesi gibi burayla ilgili merak edilenleri yazımda bulabilirsiniz. GİLİNDİRE MAĞARASI NEREDE, NASIL GİDİLİR? YOL TARİFİ Gilindire Mağarası ya da diğer adıyla Aynalıgöl Mağarası, Mersin’e bağlı Aydıncık ilçesinin 7,5 km güneydoğusunda, Sancak Burnu ile Kurtini Deresi arasında yer alıyor. Gilindire Mağarası'na nasıl gidilir derseniz maalesef toplu taşıma ile gitme şansınız yok. Toplu taşıma ile Aydıncık ilçesine varmadan 10 km geride olan Gilindire Mağarası'na gitmek için yol ağzında inip 3 km’yi aşan ara yoldan yürüyebilir ya da otostop çekebilirsiniz. Kendi aracınızla gidecekseniz mağaraya kolayca ulaşabilirsiniz. Mersin-Antalya kara yolunda devam ederken mağaranın olduğu bölgeye giderken tabelalar sizi yönlendirecek. Gilindire Mağarası yol tarifi için buraya tıklayabilirsiniz.

GİLİNDİRE MAĞARASI'NI KİM BULDU? TARİHÇESİ Gilindire Mağarası bir çoban tarafından bulunmuş. 1999 yılında Aydıncık’ın kayalık yamaçlarında keçilerinin peşinde dolanan çoban, bir kirpi fark etmiş. Kirpi, çalılıkların arasından geçip kayalıkların arasında gözden kaybolmuş. Kirpinin peşinden giden çoban onu izlemiş ve bir insanın ancak geçebileceği kaya deliğinden geçerek mağara ağzına ulaşmış. Ve bu kimsenin bilmediği saklı cennetin gün yüzüne çıkartılmasına vesile olmuş. Gilindire Mağarası, Türkiye mağara literatüründe Kambriyen kireç taşlarında oluştuğu tespit edilen üç mağaradan birisi. Mağaranın gelişiminde kireçtaşı litolojisinin yanında bölgenin yapısal özellikleri (faylar ve çatlak sistemleri) ve taban düzeyi konumundaki Pliyosen deniz düzeyi birinci derecede etkili olmuş. Bunun yanında jeomorfolojik oluşum ve gelişim, eğim, akarsularla yarılma, iklim ve Pleistosen deniz düzeyi salınımları mağaranın şekillenmesinde etkili olan ikincil faktörler olmuş. Mağaranın oluşumu, dönemindeki iklim değişikliği sebebiyle buzul çağının geçiş anında olmuş. Tarihi açıdan oldukça eski bir döneme uzandığı söylenebilir. Mağaranın içindeki göl nedeniyle Aynalıgöl adını almış ancak arkeolojik kazıları devam eden Antik Gilindire (Kelenderis) kentinden dolayı Gilindire Mağarası ismiyle de anılıyor.