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Gilindire Mağarası nerede? Gilindire Mağarası yol tarifi, hikayesi, giriş ücreti

Burcu Bingöl Burcu Bingöl 24.12.2020 12:19 | Son Güncelleme:
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Gilindire Mağarası nerede? Gilindire Mağarası yol tarifi, hikayesi, giriş ücreti

Dünyanın 8. harikası diyen de var, Türkiye'nin en güzel mağarası olduğunu düşünen de! Belki de bazılarımız adını ilk kez duyuyoruz. Ama bu doğa harikası, görenleri büyüleyen Gilindire Mağarası namı diğer Aynalı Göl adeta bir yeryüzü cenneti.

Bugünkü rotamız Ülkemizin en güzel mağaralarından biri olan Gilindire Mağarası ya da Aynalıgöl Mağarası. Binlerce yıllık sarkıt ve dikitlerle çevrili salonları, sonunda ulaşılan gölü ile mağara, eşsiz bir güzelliğe sahip. Gilindire Mağarası nerede, nasıl gidilir, Gilindire Mağarası oluşumu, hikayesi gibi burayla ilgili merak edilenleri yazımda bulabilirsiniz.

gilindire mağarası

GİLİNDİRE MAĞARASI NEREDE, NASIL GİDİLİR? YOL TARİFİ

Gilindire Mağarası ya da diğer adıyla Aynalıgöl Mağarası, Mersin’e bağlı Aydıncık ilçesinin 7,5 km güneydoğusunda, Sancak Burnu ile Kurtini Deresi arasında yer alıyor.

gilindire mağarası

Gilindire Mağarası'na nasıl gidilir derseniz maalesef toplu taşıma ile gitme şansınız yok. Toplu taşıma ile Aydıncık ilçesine varmadan 10 km geride olan Gilindire Mağarası'na gitmek için yol ağzında inip 3 km’yi aşan ara yoldan yürüyebilir ya da otostop çekebilirsiniz. Kendi aracınızla gidecekseniz mağaraya kolayca ulaşabilirsiniz. Mersin-Antalya kara yolunda devam ederken mağaranın olduğu bölgeye giderken tabelalar sizi yönlendirecek.

Gilindire Mağarası yol tarifi için buraya tıklayabilirsiniz.

GİLİNDİRE MAĞARASI'NI KİM BULDU? TARİHÇESİ

Gilindire Mağarası bir çoban tarafından bulunmuş. 1999 yılında Aydıncık’ın kayalık yamaçlarında keçilerinin peşinde dolanan çoban, bir kirpi fark etmiş. Kirpi, çalılıkların arasından geçip kayalıkların arasında gözden kaybolmuş. Kirpinin peşinden giden çoban onu izlemiş ve bir insanın ancak geçebileceği kaya deliğinden geçerek mağara ağzına ulaşmış. Ve bu kimsenin bilmediği saklı cennetin gün yüzüne çıkartılmasına vesile olmuş.

gilindire mağarası

Gilindire Mağarası, Türkiye mağara literatüründe Kambriyen kireç taşlarında oluştuğu tespit edilen üç mağaradan birisi. Mağaranın gelişiminde kireçtaşı litolojisinin yanında bölgenin yapısal özellikleri (faylar ve çatlak sistemleri) ve taban düzeyi konumundaki Pliyosen deniz düzeyi birinci derecede etkili olmuş. Bunun yanında jeomorfolojik oluşum ve gelişim, eğim, akarsularla yarılma, iklim ve Pleistosen deniz düzeyi salınımları mağaranın şekillenmesinde etkili olan ikincil faktörler olmuş.

gilindire mağarası

Mağaranın oluşumu, dönemindeki iklim değişikliği sebebiyle buzul çağının geçiş anında olmuş. Tarihi açıdan oldukça eski bir döneme uzandığı söylenebilir. Mağaranın içindeki göl nedeniyle Aynalıgöl adını almış ancak arkeolojik kazıları devam eden Antik Gilindire (Kelenderis) kentinden dolayı Gilindire Mağarası ismiyle de anılıyor.

GİLİNDİRE MAĞARASI ÖZELLİKLERİ

gilindire mağarası

Gilindire Mağarası denizden 45 metre yükseklikteki bir yamaçta yer alıyor. 555 metre yatay uzunluğa, 46 metre derinliğe sahip. Özellikle dev boyutlara ulaşan ve muhteşem bir görsellik sunan birbirinden değişik salonlara ayrılıyor. Gilindire Mağarası kaç basamak sorusunun cevabı ise 560 basamak şeklinde. Bu basamakların sonunda muhteşem figürlere sahip olan sarkıt ve dikit ve duvarlar karşısında nefesiniz kesiliyor.

GİLİNDİRE MAĞARASI HİKAYESİ

Ülkemizde bir çok yerin bir hikayesi, hakkında bir rivayeti olunca Gilindire Mağarası'nın hikayesi var mı sorusu da akıllara geliyor. Gilindire Mağarası'nın bilinen bir hikayesi bulunmuyor ancak bir rivayete göre bu göle bakan kişiler geleceklerini görme şansı elde edebiliyormuş.

GİLİNDİRE MAĞARASI GİRİŞ ÜCRETİ

Gilindire Mağarası giriş ücreti 7 tl. Müze kart burada geçerli değil.

GİLİNDİRE MAĞARASI TESİSİ

Ücretsiz otoparkı bulunuyor. Tesis girişinde bir büfe var. Mağaraya girmeden yanınıza mutlaka su alın. Yıl boyunca mağaranın iç sıcaklığı 22 derece civarında.

GİLİNDİRE MAĞARASI DALIŞ

Dünya dalış rekortmeni Şahika Ercümen, buzul döneminden kalıntılar taşıyan Mersin’deki Gilindire Mağarası’nda dalışında tek nefeste 2 dakika 5 saniyede su altında 100 metre yatay giderek yeni bir dünya rekoruna imza attı. Guinness Rekorlar Kitabına adını yazdırdı.


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