GİMRİKAM ile MR sektörüne ilişkin yerli ve milli üretim yapılacak

Aydınlı, basın mensuplarıyla bir araya geldiği kahvaltılı basın toplantısında, üniversitedeki 21 bin 547 öğrencinin 2 bin 353'ünün yabancı uyruklu olduğunu belirtti. Öğrencilerin yaklaşık yüzde 11'inin yabancı uyruklulardan oluştuğunu anlatan Rektör Aydınlı, "109 ülkeden öğrencimiz var. BM renginde öğrenci portföyümüz var." ifadesini kullandı.

Ulusal ve uluslararası mecrada etkisi olan bilimsel keşifler yaptıklarını ve teknolojik icatlara imza attıklarını dile getiren Aydınlı, bunlardan birinin GİMRİKAM'a ilişkin proje olduğunu söyledi. Projenin Cumhurbaşkanlığınca kabul edildiğini ve GİMRİKAM'ın kuruluşuna ilişkin yönetmeliğin bugün Resmi Gazete'de yayımlandığını anımsatan Aydınlı, merkezin Türkiye'de kapalı ameliyatlar, inme ve manyetik rezonans (MR) görüntüleme sektörüne ilişkin yerli ve milli teknolojilerin geliştirilebilmesi ve klinik uygulamaların yapılabilmesi açısından önem arz ettiğini belirtti.

Projeyi, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oktay Algın'ın yürüttüğünü aktaran Aydınlı, "Hocamız inşallah büyük bir başarıya imza atacak. Türkiye'de bir hastane kurulduğunda, görüntüleme cihazlarına ve girişimsel radyoloji ile ilgili malzemelere -stent, katater gibi- büyük paralar harcanır. GİMRİKAM ile MR ve girişimsel tıp sektörlerine ilişkin yerli ve milli teknolojiler geliştirilecek ve üretimi yapılacak. Bu teknikler ile hocalarımız radyasyonsuz ortamda, ameliyat yapmak istiyorlar. Özellikle onkolojik ve pediatrik girişimleri MR altında yapmak için yarı açık MR cihazı geliştirmek istiyorlar. Bu başarılabilirse sadece üniversitemiz değil, Türkiye için yüz akı olacak bir proje." diye konuştu.