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Giresun'da çocuklar tahta arabalarla yarıştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2019 19:55 | Son Güncelleme

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla gerçekleştirilen etkinlikte çocuklar tahta arabalarla yarıştı

GİRESUN (AA) - Giresun'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla gerçekleştirilen etkinlikte, çocuklar tahta arabalarla yarış yaptı.

Adrenalin Motorsporları Kulübü ve Giresun Belediyesi işbirliğiyle Atatürk Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte, çocuklar için hazırlanan özel tahta arabalar piste çıktı.

Eski sokak kültürünün canlandırıldığı etkinlikte, çocuklar heyecanlı anlar yaşadı.

Adrenalin Motorsporları Kulübü Başkanı Caner Okay, gazetecilere yaptığı açıklamada, çocukların günümüzde doğaya hasret büyüdüğünü söyledi.

Geçmişte yeşil çimenlerde ve tahta arabalarla oyun oynamayı tekrar canlandırdıklarını dile getiren Okay, çocuklara ve tüm Türkiye'ye örnek olmayı amaçladıklarını vurguladı.

Okay, Off-road'ın doğaya karşı değil, doğa ile iç içe yapılan bir etkinlik olduğunu ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz de çocuklarımız ve kadınlarımızla hazırlayacağımız birçok etkinlikle ilimizi, yeşil ve mavimizi yarınlarımız olan çocuklarımız önderliğinde ülkemize duyurmayı amaçlıyoruz. Birçok yeni sosyal sorumluluk projesinde şehrimizi ilklere taşımaya devam edeceğiz."

Yarışma sonunda dereceye giren çocuklara kupaları, İl Milli Eğitim Müdürü Ertuğrul Tosunoğlu tarafından verildi.

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