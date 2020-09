Gizem dolu enterasan bir yapım: The OA konusu ve oyuncuları

2016'da Netflix'te yayınlanmaya başlayan The OA, final sezonu ile 2019'da izleyicilere veda etti. Kısa sürede bilim kurgu sevenlerin favori dizilerinden biri haline gelen The OA'nın yankıları hala sürüyor. Doğaüstü ve gizemli olayları bilimle harmanlayarak anlatmayı amaçlayan The OA, insanlığa ve ölüme daha farklı bir gözle bakmamızı sağlıyor. Dizinin yapımcısı, senaristi ve yönetmeni olan Zal Batmanglij, senaryoda dizinin başrol oyuncusu Brit Marling ile beraber çalışıyor. İkilinin yaptığı işi sahiplenmesini, tutkularını ve samimiyetlerini diziyi izlerken net bir şekilde hissediyorsunuz. Gizemli olayları çözmeye çalışırken bir yandan da kalbinize dokunan sahneler izlemek istiyorsanız The OA tam size göre. Lost'la başlayan gizem dolu diziler furyasının son yıllardaki en başarılı örneklerinden biri olan The OA konusu ve oyuncuları hakkındaki detayları inceledik. The OA Dizisi Konusu The OA dizi konusu itibariyle mistik gizemleri bilim kurgu formatında işlemeye çalışıyor ve bu zor işte başarılı oluyor. The OA konusu kör bir genç kızın aniden ortadan kaybolduktan yedi yıl sonra evine geri dönmesi ile başlayan olaylar silsilesini anlatıyor. Nerede olduğu hakkında bir fikri olmayan Prairie Johnson intihar etmeye çalışıyor ancak bu girişimi başarısız olunca hastaneye kaldırılıyor.

Gözetim altında tutulduğu hastanede yedi yıldır görmediği ailesi ile karşılaşıyor. Ailesi Prairie Johnson'ı görünce çok şaşırıyor ancak asıl şaşkınlıkları kızlarındaki değişimi fark edince başlıyor. Prairie'nin görme yeteneğini geri kazandığını ve vücudunda ne olduğu anlaşılamayan yara izleri olduğunu fark ediyorlar. Üstelik Prairie adının artık OA olduğu konusunda ısrarcı. Hastaneden çıkmasının ardından da Prairie'nin birdenbire köye geri dönüşü farklı tepkilerle karşılanıyor. Prairie Johnson kimileri için bir mucize kimileri için de bir korku ögesi haline geliyor. Ancak herkesin en büyük merak konusu Prairie'nin yedi yıldır nerede olduğu ve gözlerinin nasıl iyileştiği. Prairie ise ne FBI'a ne de ailesine yıllardır nerede olduğu konusunda tek kelime etmiyor. Prairie Johnson'ın öyküsü her bölüm giderek karmaşık hale geliyor ve yeni gizemler dizinin akıcılığını artırıyor. The OA Dizisi Karakterleri / Oyuncuları The OA'nin hem kalbe dokunan hem de gizem dolu öyküsünün karakterleri dizinin en önemli enstrümanları gibi görünüyor. Dizinin başrol oyuncusu Brit Marling'in aynı zamanda dizinin senaryosunu da yazması onun dizi için canla başla uğraştığının bir göstergesi. Brit Marling'in bir bilim kurgu dizisinde izleyebileceğiniz en doğal ve gerçekçi oyunculuklardan birini sergilediği The OA'nin diğer oyuncularının da Brit Marling'den aşağı kalır yanı yok. Her birinin öyküsünü ayrı ayrı seveceğiniz The OA karakterleri ve her karakteri ustalıkla canlandıran The OA oyuncuları hakkında kapsamlı bir liste hazırladık.

Prairie Johnson/The OA (Brit Marling) Prairie Johnson 20'li yaşlarda bir genç kadın. Çocukken babasını kaybettikten sonra evlatlık verilen Prairie, okul otobüsüne yapılan bir saldırı sonucunda da kör oluyor. 21 yaşındayken ansızın ortadan kaybolan Prairie, 7 yıl sonra evine görme yeteneğini kazanmış ve başka yetenekler edinmiş halde dönüyor. Nerede olduğunu söylemeyen ve başına gelenler hakkında tek kelime etmeyen Prairie, sadece adının artık The OA (The Original Angel) olduğunu söylüyor. Bölümler ilerledikçe Prairie'nin aslında gizli bir görevinin olduğunu öğreniyoruz. I Origins, Another Earth, The East ve Sound of My Voice gibi bağımsız filmlerle tanınan Brit Marling, bu dizide hem başrol oyuncusu hem de senarist olarak karşımıza çıkıyor. Her iki görevinin de fazlasıyla üstesinden geldiği ise çok açık. Nancy Johnson (Alice Krige) Nancy Johnson, Prairie Johnson'ı çocukken evlat edinen kişi. Eşi Abel Johnson'la beraber bir erkek çocuk evlat edinmek için yola koyulsalar da Prairie onu ilk görüşte etkiliyor ve eşini de ikna ederek onun annesi oluyor. Prairie'nin ani kayboluşu onu çok sarsıyor ve geri döndüğünde ona çok korumacı ve temkinli bir biçimde yaklaşıyor. Prairie'nin değişiminden korkan Nancy, kızının artık kendisine ihtiyacı olmadığını görünce daha da endişeleniyor.

Ghost Story ve Star Trek gibi filmlerle hafızalara kazınan Alice Krige, bu dizideki başarılı performansının ardından kariyerine Gretel & Hansel filmiyle devam etti. Abel Johnson (Scott Wilson) Abel Johnson, Prairie Johnson'ın babası. Eşi Nancy'nin tersine Prairie'nin geri dönüşü ve değişimi konusunda daha esnek davranıyor. 1960'lı yıllardan beri onlarca meşhur filmin bir parçası olan efsane oyuncu Scott Wilson kariyerine fenomen dizi The Walking Dead ile devam ediyor. Hunter Aloysius Percy/Dr. Hap (Jason Isaacs) Dr. Hunter Aloysius Percy, herkesin kullandığı lakabıyla Dr. Hap, kendini delilik derecesinde işine adamış bir bilim insanı. Koma, kaza vb. nedenlerle Near Death Experiences (Ölüme Yakın Deneyimler) yaşayan insanlarla ilgili bir takıntısı olan ve Dr. Hap, ölüm kavramına kafayı takmış durumda. Ölümle ilgili deneyimlerini öğrenmek ve yeni deneyler yapmak için Near Death Experiences yaşadığını tespit ettiği insanları kaçırıp izole bir ortamda gözetim altında tutuyor. Prairie Johnson'la da bir tren istasyonunda karşılaşıyor ve onun da Near Death Experiences yaşadığını keşfediyor.