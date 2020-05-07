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Gizli hayırsever bakkala girdi, 10 bin TL’lik borcu kapattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2020 14:48 | Son Güncelleme

Elazığ’da isminin açıklanmasını istemeyen bir hayırsever, girdiği mahalle bakkalının veresiye defterindeki hem borçları kapattı, hem de ihtiyaç sahipleri için hediye çeki bıraktı.

Hem deprem hem de koronavirüsle mücadele edilen Elazığ’da gizli bir hayırsever merkeze bağlı Ulukent Mahallesi’nde giderek Muhammed Karadağ’ın işlettiği bakkala girdi. İsmini gizli tutan hayırsever, Karadağ’dan borç defterini isteyerek, ihtiyaç sahibi olanların borçlarını ödedi hemde onlar için hediye çeki bıraktı. Toplam da 10 bin TL ödeyen hayırsever ardından bakkaldan ayrıldı.

1992 yılından itibaren bakkal işlettiklerini belirten Muhammed Karadağ, “Dükkanda oturuyordum. Bir araç geldi. İçerisinde bir kişi indi geldi. Mahallede ödeme gücü olmayıp borcu olanları sordu. Benden bir liste istedi. İhtiyaç sahibi olanları çıkardım isimlerini. Sonra ihtiyaç sahiplerini ne iş yaptıklarını sordu, tüm borçlarını kapattı. Hem borcunu sildiklerine hem de durumu iyi olmayan kişilere hediye çeki verdi. Onları dağıttık. Çeklerle beraber 10 binden fazla bir yardımda bulundu. Borcu ödenin kişiler çok memnun kalıp bol bol dua etti” dedi.

(İHA)

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