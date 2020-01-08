Gizli kabus! Vajina sarkması ve rahim sarkması hakkında bilmeniz gerekenler

Jinekolog, Cinsel Terapist, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Esra Demir Yüzer, “Vajina 8-10 cm uzunluğunda esnek bir organdır. Vajina genişlik açısından kişisel farklılık gösterir. Ancak vajina doğum yapmamış bir kadında genellikle iki parmağın sıkıca girişine müsaittir. Bazı kadınlarda vajina yapısal olarak geniş olurken ,ilerleyen yaşla beraber, gebelikler ve özellikle de normal doğumlara bağlı olarak vajinada sarkmalar , esneme ve genişlemeler meydana gelebilir. Bunun yanında kronik barsak hastalıkları (kronik kabızlık, ülseratif kolit gibi) , astım, KOAH gibi kronik öksürüğe neden olan akciğer hastalıkları da rahim ve vajina sarkmalarına neden olabilir” diyerek vajina ve rahim sarkması hakkında bilgiler verdi. Vajenin ön duvarında mesanenin vajinaya doğru sarkmasına sistosel adı verildiğini anlatan Op. Dr. Esra Demir Yüzer, “Vajinanın arka üst duvar sarkmalarına enterosel, arka alt duvar sarkmalarına rektosel denir. Vajina ve rahim sarkmalarının 3 derecesi vardır. Sarkma derecesine ve tipine göre tedavi değişir” diye konuştu.

VAJİNA VE RAHİM SARKMASI HANGİ ŞİKAYETLERE NEDEN OLUR? Erkek ve kadında cinsel ilişkide haz kaybı olur.

Cinsel ilişki esnasında vajinadan hava sesi gelir. Kadın oturup kalkarken vajinadan gaz çıkardığını söyler. Büyük tuvaletini yaparken perine dediğimiz vajina ile makat arasındaki bölgeye bastırma ihtiyacı duyar.

Stres tipi idrar kaçırma dediğimiz öksürürken hapşırırken idrar kaçırma şikayeti olur. 3. derece dediğimiz sarkma ve genişlemelerde sanki bir şey çıkacakmış gibi , bir kitlenin üzerine oturuyormuş gibi hissettiğini söyler. Her ne kadar günlük konuşma dilinde vajen ve rahim sarkması aynıymış gibi konuşulsa da farklı şeylerdir. Rahim sarkması, rahmin bizzat kendisi vajen girişine kadar hatta vajen dışına doğru sarkmasıdır. Rahim ve vajen sarkması çoğunlukla birlikte görülürler. VAJİNA VE RAHİM SARKMASI AMELİYATLARINA KARAR VERİRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ? Op. Dr. Esra Demir Yüzer, vajina ve rahim sarkması ameliyatlarına karar verirken nelere dikkat edilmesi gerektiği konusunda ise, “Vajina sarkmasının tipi ,derecesi tam olarak belirlenmelidir. Ameliyatta vajina bütün olarak onarılmalı. Vajina girişinden 3-4 santimetreye kadar muayenehane şartlarında yapılan ameliyatlar asla yeterli ve yüz güldürücü ameliyatlar değildir. Ameliyatın kalıcılığı için vajen sarkmasına neden olan kas yırtıklarının onarımlarının yanında mutlaka kalça kemiğindeki sağlam bağlara asıcı ameliyatlar yapılmalı. Asma ameliyatları yapılmadığında 1-2 sene gibi çok kısa sürede vajen genişlemesi tekrarlayacaktır. Ameliyatta kullanılan materyaller kalıcı ve sağlam olmasını sağlayacak nitelikte olmalı. Vajina ve rahim sarkması ameliyatları mutlaka hastane şartlarında yapılmalıdır. Rahim sarkması ile birlikte rahim boynu uzamasının olup olmadığına kesin tanı konmalı. Bazen rahim boynu uzaması rahim sarkması gibi görünebilir. Kalıcı tedavi için mutlaka kalça kemiğindeki sağlam bağlara asıcı ameliyatlar yapılmalıdır. Kadının ameliyat sonrası estetik olarak da kendini beğenmesi ve buna bağlı olarak psikolojik olarak iyi hissetmesi için doğum dikişi izleri de mümkün olduğunca düzeltilmelidir.