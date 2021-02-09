HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Göbeklitepe'deki metal bloğun sırrı çözüldü

Göbeklitepe'deki metal bloğun sırrı çözüldü

09.02.2021 20:59 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa’da Göbeklitepe Ören Yeri yakınlarındaki bir araziye gizemli şekilde yerleştirilen ve bu sabah aynı gizemiyle ortadan kaybolan monolit benzeri metal bloğun sırrı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Milli Uzay Programında yaptığı konuşma ile ortaya çıktı. Bloğun üzerinde Göktürk alfabesiyle "Gökyüzüne bak Ay'ı gör" yazıyordu. Erdoğan, "Mili Uzay Programını dünyaya açıklıyorum ve diyorum ki gökyüzüne bak Ay'ı gör" diyerek o bloğun uzay programı için oraya konulduğunun işaretini verdi.

Şanlıurfa kent merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Göbeklitepe yakınlarında yer alan Örencik Mahallesi'ndeki tarlada geçen Cuma günü arazisine gidenler bir tarlada 3 metre yüksekliğindeki metal blokla karşılaştı. Mahalle sakinlerinin şaşkınlık yaşamasının ardından bilgilendirilen jandarma ekipleri, bölgeye gelerek etrafını çembere aldıkları monolit benzeri yapının etrafında nöbet tutmaya başladı. Herkesin kimler tarafından hangi amaçla bölgeye getirilerek dikildiği sorusuna cevap aradığı metal bloklar ile onlarca senaryo üretildi. Bölgeye farklı illerden yüzlerce kişi gelerek gizemli monoliti inceleyerek, bol bol hatıra fotoğrafı çekti.

555

Güvenlik güçleri konuya ilişkin açıklama yapmazken, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ise gazetecilere ‘Biz de merak ediyoruz’ demekle yetinmişti.

Kısa sürede tüm Türkiye’nin yanı sıra uluslararası arenada da aniden ortaya çıkan metal blok merak konusu oldu. Dünyanın birçok ülkesi, Şanlıurfa’daki gizemli şekilde ortaya çıkan monolit benzeri metal blok ile ilgili haber ve fotoğrafları okuyucularına ulaştırdı. Dünyanın farklı ülkelerinde daha önce de ortaya çıkan monolitlere benzerliği ile dikkat çeken Şanlıurfa’daki monolit son günlerde ABD ve Avrupa başta olmak üzere birçok ülke medyasında geniş şekilde işlendi.

Şanlıurfa’daki metal blok, 5 gün sonra gizemli şekilde ortadan kaybolduŞanlıurfa’daki metal blok, 5 gün sonra gizemli şekilde ortadan kayboldu

GİZEMİ CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ÇÖZDÜ

Gizemli bir şekilde ortaya çıkan monolit, bu sabah aynı gizemiyle bir anda yok oldu. Kurulumu ve yok oluşu ile merak konusu olan monolite ilişkin birçok yorum yapılsa da yetkililer konuya ilişkin açıklama yapmaktan kaçındı.

Herkes gizemli monolitlerin neden kurulduğu ve kaldırıldığı sorusuna aradığı cevabı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Uzay Programında açıkladı. Türkiye’nin uzay projelerini anlatan ve yapılacak çalışmalara ilişkin bilgi veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yoğun strateji, hedef ve projelerin yer aldığı Milli uzay programımızı bugünlerde meşhur olan sloganıyla tüm dünyaya ilan ediyor; "Gökyüzüne bak Ay'ı gör’ diyoruz” dedi.

erdogan3
Erdoğan’ın bu sözleri sırasında arkasındaki ekranda da günlerdir herkesin gizemiyle merak ettiği monolitte Göktürk alfabesiyle yazılı olan ‘Gökyüzüne bak Ay'ı gör’ sloganı yansıtıldı.

Herkesin aradığı soruya cevabı bulmasının ardından Şanlıurfalı vatandaşlar, Türkiye’nin Milli Uzay Programı sloganının kentten yapılan gizemli çalışma ile duyurulmasının kendileri adına mutluluk verici olduğunu kaydetti. (DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Hande'nin ev hali! Hande'nin ev hali!
Macron'a çok sert sözler: Ya senin benimle ne işin var?Macron'a çok sert sözler: Ya senin benimle ne işin var?
31 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 31?31 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 31?

En Çok Okunan Haberler

Göğüs ucu belli olunca... Olay oldu

Göğüs ucu belli olunca... Olay oldu

Bakan Koca açıklamıştı! 'Brezilya mutasyonu İstanbul'da bir hastada görüldü'

Bakan Koca açıklamıştı! 'Brezilya mutasyonu İstanbul'da bir hastada görüldü'

Herkes takipten çıkınca bakın ne paylaştı

Herkes takipten çıkınca bakın ne paylaştı

Kan donduran olayda yeni detaylar ortaya çıktı

Kan donduran olayda yeni detaylar ortaya çıktı

İYİ Parti'de 'Muharrem İnce' önlemi!

İYİ Parti'de 'Muharrem İnce' önlemi!

Eski başkanın oğlu feci şekilde can verdi

Eski başkanın oğlu feci şekilde can verdi

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

İsmini duyan 'Gerçek mi?' diye soruyor!

İsmini duyan 'Gerçek mi?' diye soruyor!

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ülkede alarm! Gizemli hastalık 15 kişinin ölümüne yol açtı

Ülkede alarm! Gizemli hastalık 15 kişinin ölümüne yol açtı

Koronavirüs korkusundan evde ani ölümler arttı

Koronavirüs korkusundan evde ani ölümler arttı

Meteoroloji'den kar ve sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji'den kar ve sağanak yağış uyarısı

Diğer Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a çok sert sözler: Ya senin benimle ne işin var?

Macron'a çok sert sözler: Ya senin benimle ne işin var?

Klima ünitesinin üzerine çıkan yaşlı kadını kızı son anda kurtardı

Klima ünitesinin üzerine çıkan yaşlı kadını kızı son anda kurtardı

Türkiye'nin uzay programı açıklandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023 yılında Ay'a gideceğiz

Erdoğan açıkladı: İşte madde madde Türkiye'nin uzay programı

‘Krize girdim’ yalanıyla gasp yapan sevgililer yakalandı

‘Krize girdim’ yalanıyla gasp yapan sevgililer yakalandı

Konya'da peş peşe depremler

Konya'da peş peşe depremler

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 9 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu

Koronavirüs tablosu açıklandı: Can kaybı 100'ün altına indi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.