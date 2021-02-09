Türkiye'nin uzay programı açıklandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan:2023 yılında Ay'a gideceğiz

Gözlem uydularında kazandığımız tecrübe ile haberleşme uydularını kendi üreten ülkeler arasına gireceğiz.

Gece ya da gündüz fark etmeksizin her türlü hava şartında yüksek çözünürlüklü görüntü elde edebilecek bu uydumuzun planlama çalışmalarına devam ediyoruz.

Küresel uzay yarışında Türkiye'yi üst liglere taşıyacağız. paylaşacağımız hedefler hayal ürünü değil. Havacılık alanındaki kazanımlarımızın bir üst lige çıkarılmasıdır.

Bu program ülkemizin uzaydaki yol haritası olacaktır. Geleceğin Türkiye'si adına büyük bir projenin heyecanıyla karşınızdayım.

Bu akşam ülkemiz adına tarihi bir güne şahitlik etmek için biraraya gelmiş bulunuyoruz.

"EN ÖNEMLİ EKSİKLİĞİMİZ FIRLATMA KONUSU"

Türk mühendislerinin yerli yazılımlarıyla uydulardan elde ettiğimiz bilgilerin güvenliğini de sağlayacağız. Artık uzay sistemleri alanında montaj ve test hizmetleri sağlayan uluslararası bir ülke konumundayız. Şu anda en önemli eksikliğimiz fırlatma konusu. Ancak bu konuda da önemli adımlar atıyoruz.

"ÇILGIN TÜRKLER GELİYOR DİYORLAR"

Tüm dünyanın gözü üzerimizde. Niye bu kadar saldırıyorlar? Çılgın Türkler geliyor diyorlar.

MACRON'A TEPKİ

Fransa’nın başındaki zat durmadan bana saldırıyor. Senin benimle ne işin var? Sen önce Cezayir’in hesabını ver. Bizim ellerimizde kan yok ama sizde kan var.

Güçlü ve bağımsız Türkiye'nin yerini sadece dünyada değil uzayda da tahkim edeceğiz.

"GÖKYÜZÜNE BAK AY'I GÖR"

Mili Uzay Programını dünyaya açıklıyorum ve diyorum ki, 'Gökyüzüne bak Ay'ı gör'.

"BİRİNCİL HEDEFİMİZ 2023'TE AY'A GİTMEK"

Milli Uzay Programı'ndaki birincil ve en önemli hedefimiz Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında Ay'a ilk teması gerçekleştirmektir. Uzay aracımızı yakın yörüngeye çıkaracak ilk fırlatmayı uluslararası iş birliğiyle hayata geçireceğiz. 2023 sonunda yakın dünya yörüngesinde ateşleyeceğimiz kendi milli ve özgün hibrit roketimizle Ay'a ulaşarak sert iniş gerçekleştireceğiz.