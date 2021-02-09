Türkiye'nin uzay programı açıklandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan:2023 yılında Ay'a gideceğiz

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
Bu akşam ülkemiz adına tarihi bir güne şahitlik etmek için biraraya gelmiş bulunuyoruz.
Yüzyıllar boyunca yeryüzünde adaletin, ahlakın ve barışın öncülüğünü yapan medeniyetimizin gökyüzündeki yolculuğuna kapı aralıyoruz.
Bu program ülkemizin uzaydaki yol haritası olacaktır. Geleceğin Türkiye'si adına büyük bir projenin heyecanıyla karşınızdayım.
Küresel uzay yarışında Türkiye'yi üst liglere taşıyacağız. paylaşacağımız hedefler hayal ürünü değil. Havacılık alanındaki kazanımlarımızın bir üst lige çıkarılmasıdır.
İlk yerli ve milli yüksek çözünürlüklü yer gözlem uydumuz İmece'nin entegrasyon işlemleri tamamlandı, testleri sürüyor.
Dünyada uydu üretme kabiliyetine sahip sayılı ülkeler arasındayız. sırada Göktürk-3 uydusu var.
Gece ya da gündüz fark etmeksizin her türlü hava şartında yüksek çözünürlüklü görüntü elde edebilecek bu uydumuzun planlama çalışmalarına devam ediyoruz.
Gözlem uydularında kazandığımız tecrübe ile haberleşme uydularını kendi üreten ülkeler arasına gireceğiz.
Türk mühendislerinin yerli yazılımlarıyla uydulardan elde ettiğimiz bilgilerin güvenliğini de sağlayacağız. Artık uzay sistemleri alanında montaj ve test hizmetleri sağlayan uluslararası bir ülke konumundayız. Şu anda en önemli eksikliğimiz fırlatma konusu. Ancak bu konuda da önemli adımlar atıyoruz.
Tüm dünyanın gözü üzerimizde. Niye bu kadar saldırıyorlar? Çılgın Türkler geliyor diyorlar.
Fransa’nın başındaki zat durmadan bana saldırıyor. Senin benimle ne işin var? Sen önce Cezayir’in hesabını ver. Bizim ellerimizde kan yok ama sizde kan var.
Güçlü ve bağımsız Türkiye'nin yerini sadece dünyada değil uzayda da tahkim edeceğiz.
Mili Uzay Programını dünyaya açıklıyorum ve diyorum ki, 'Gökyüzüne bak Ay'ı gör'.
Milli Uzay Programı'ndaki birincil ve en önemli hedefimiz Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında Ay'a ilk teması gerçekleştirmektir. Uzay aracımızı yakın yörüngeye çıkaracak ilk fırlatmayı uluslararası iş birliğiyle hayata geçireceğiz. 2023 sonunda yakın dünya yörüngesinde ateşleyeceğimiz kendi milli ve özgün hibrit roketimizle Ay'a ulaşarak sert iniş gerçekleştireceğiz.
Türk mühendislerinin Ay'a iniş görevini başaracaklarına inanıyorum.
Milli Uzay Programı'ndaki ikinci hedefimiz, yeni nesil uydu geliştirme alanında dünya ile rekabet edebilecek ticari marka ortaya çıkarmaktır.
Bir uzay limanı işletmesi kurmayı planlıyoruz. Uluslarası işbirliği ile bu misyonu hayata geçireceğiz.
Dördüncü hedefimiz uzaya erişimi sağlamak ve uzay limanı işletmesi kurmaktır. Uluslarası işbirliği ile bu misyonu hayata geçireceğiz.
Beşinci hedefimiz uzay havası ya da meteorolojisi denilen alana yatırım yaparak uzaydaki yetkinliğimizi artırmaktır.
Altıncı hedefimiz Türkiye’yi astronomik gözlemler ve uzay nesnelerini yerden takibi konusunda daha ileri bir seviyeye ulaştırmaktır.
Yedinci hedefimiz ülkemizde uzay sanayii ekosistemini geliştirmek.
Sekizinci hedefimiz bir uzay teknoloji geliştirme bölgesi kurmaktır.
Dokuzuncu hedefimiz uzay alanında insan kaynağımızı geliştirmektir.
Onuncu ve son hedefimiz bir Türk vatandaşını uzaya göndermektir.
AYRINTILAR GELİYOR...