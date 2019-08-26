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Göçer arıcıların zorlu bal hasadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2019 13:10 | Son Güncelleme

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, yılın yarısını ailelerinden uzaktaki çadır ve barakalarda geçiren arıcılar, kovanlardaki balların sağımını yapmak için meşakkatli bir çalışma gerçekleştiriyor - Arıcı Selahattin Aktimur: - "Bal hasadına başladık, sağım çadırımızı kurduk ve kovanların içindeki petekleri çıkararak arıdan uzakta kurduğumuz çadırlara taşıyoruz. Burada da petekleri makineden geçirerek süzme bal haline getiriyoruz ve akrabalarımızın vasıtasıyla Türkiye'nin birçok yerinde satıyoruz"

TUNCELİ (AA) - Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, yılın büyük bölümünü evlerinden uzakta geçiren arıcılar bal hasadına başladı.

Bitki çeşitliliği ve sahip olduğu endemik türler bakımından arı yetiştiriciliğinin yaygın olduğu Ovacık ilçesinde, bal hasadının başlamasıyla arıcılar, zorlu mesai için kolları sıvadı.

Yüzde 18'i endemik, bin 600'ün üzerinde kayıtlı bitki türüne sahip olması dolayısıyla her yıl yaklaşık 13 bin kovan arının bulunduğu ve 150 arıcının mayıs-eylül aylarında arılarının yanında konakladığı ilçede, arıcıların zorlu bal hasadı sürüyor.

Arılara bağlı "konar göçer" bir yaşam süren ve yılın yarısını ailelerinden uzaktaki çadır ve barakalarda geçiren arıcılar, günün erken saatlerinde uyanıyor. Arıcılar, yüzlerine taktıkları maskeler ve arıları uzaklaştırmak için duman çıkaran körük yardımıyla kovanlardaki petekleri çıkarıp çadırlara taşıyor.

El arabasında ya da kucaklarında çadıra taşıdıkları petekleri daha sonra kavurucu sıcağa rağmen bal süzme makinesinden geçiren arıcılar, elde ettikleri ürünleri çevre il ve ilçelerde satışa sunarak aile bütçesine katkı sağlıyor.

Arıcı Selahattin Aktimur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, arıcılığın baba mesleği olduğunu söyledi.

Aktimur, yaklaşık 3 yıldır aktif olarak arıcılıkla ilgilendiği belirterek, şunları kaydetti:

"Arılarımızı ilkbaharda Akdeniz Bölgesi'nden Ovacık'a getirdik. Kışlatmadan sonra da yoğun olarak arıyla ilgilendik. Bal hasadı zamanına kadar zor ve yorucu bir çalışmamız oldu. Bal hasadına başladık, sağım çadırımızı kurduk ve kovanların içindeki petekleri çıkararak arıdan uzakta kurduğumuz çadırlara taşıyoruz. Burada da petekleri makineden geçirerek süzme bal haline getiriyoruz ve akrabalarımızın vasıtasıyla Türkiye'nin birçok yerinde satıyoruz."

İlçede arıcılık yapan diğer arıcıların da bal hasadı sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
göçer arıcılar Ovacık Selahattin Aktimur Tunceli

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