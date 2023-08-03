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  4. Göğüs dekoltesindeki detay dikkat çekti! Zeynep Sever eşi Volkan Demirel'e mesajla gönderme yaptı

Göğüs dekoltesindeki detay dikkat çekti! Zeynep Sever eşi Volkan Demirel'e mesajla gönderme yaptı

03.08.2023 10:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatayspor teknik direktörü Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Zeynep Sever Demirel göğsündeki gül detayıyla dikkat çekerken kocasına da gönderme yapmayı ihmal etmedi.

Kalecilik kariyeriyle tanınmasının ardından Hatayspor teknik direktörü olarak kariyerini sürdüren Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel de en az eşi kadar ünlü.

Deprem süresince yaptığı yardımlar ve çalışmalarla büyük takdir toplayan oyuncu Zeynep Sever şu sıralar tatilde.

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Volkan Demirel ile 2010 yılında evlenen, 2009 Miss Belçika Güzeli Zeynep Sever Demirel fit haliyle dikkat çekiyor.

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2 çocuk annesi olan güzel oyuncu göğüs dekolteli tarzıyla adından söz ettirdi. Siyah tarzıyla dikkat çeken Sever, iki göğsünün arasına ise beyaz gül kondurdu.

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Pozlarını paylaşan Zeynep Sever kocası Volkan Demirel'i fotoğraflarda etiketleyerek "Gülü bir gün… seni her gün… gülü soluncaya… seni ösgsskskf" yazdı.

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Zeynep Sever Demirel Volkan Demirel zeynep sever sosyal medya Oyuncu

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