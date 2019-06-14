KADIN

Göğüslerine veda partisi düzenlemişti 27 yaşında memelerini aldırdı

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
YAŞAM HABERLERİ  | 14.06.2019 15:03 | Son Güncelleme

Hayley Minn 23 yaşındayken meme kanserine yakalanma riskinin yüzde 85 oranında olduğunu öğrendi. Bunun nedeni, her 300-400 kişiden birini etkileyen ve BRCA1 adı verilen bir gen mutasyonu taşıması.

Göğüslerine veda partisi düzenlemişti 27 yaşında memelerini aldırdı

İngiltere Borehamwood'ta yaşayan 27 yaşındaki Hayley Minn, ölümcül BRCA geninin taşıyıcısı olduğunu öğrenmesinin ardından göğüsleri için veda partisi düzenlemişti. Ameliyat olan Minn içinde bulunduğu durumu şöyle anlatıyor: 'Babaannem, babam daha 8 yaşındayken meme kanserinden öldü. Ben bunu bilerek büyüdüm. Ancak babamın kuzenine de 2013 yılında meme kanseri teşhisi konuluncaya kadar genetik bir bağ olacağını hiç düşünmedim.

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İçim rahat etsin diye bende de BRCA gen mutasyonu olup olmadığını görmek için test yaptırmaya karar verdim. Hastanede annem ve babamla birlikte test sonuçlarını gerginlik içinde beklediğimi dün gibi hatırlıyorum.

Doktor gelip bizi ofisine sokarken kötü haberler olduğunu anlamıştım. Tam orada ve o anda doktorların önleyici çift mastektomi dedikleri şeye, yani göğüslerimi aldırmaya karar verdim.

Her zaman iri göğüslerim oldu. Kadınlığımın bir işareti olan göğüslerimi hep sevdim ama onlardan kurtulmanın hayatımı kurtaracağını da biliyordum. Daha uzun bir ömür yaşamayı ve çocuklarımı annesiz bırakmaktansa onları emzirmemeyi tercih ettim.

Uzun süre düşündükten ve pek çok hastane randevusunun ardından, 13 Şubat 2019 tarihinde 27 yaşındayken çifte mastektomi ameliyatı oldum.

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İnsanlar bana operasyon konusunda heyecanlı olup olmadığımı soruyorlardı. Anne ve babamı öpüp ameliyathaneye geçene kadar heyecanlı değildim. Sonra ağlamaya ve titremeye başladım. Cerrah beni sakinleştirmek için Ariana Grande dinletti. 'Thank U Next' şarkısıyla uykuya dalmak iyi geldi.

Operasyondan sonraki iki gün oldukça zor oldu. Benim için her şeyi annem yapıyordu. Buna pantolonumu giydirmek ve çıkarmak da dahil.

Zamanla kendi işlerimi kendim halletmeye başladım. İki hafta ağrı kesici aldım. Üstelik göğüslerim şimdi harika görünüyor. Göğüs uçlarımda ameliyat izleri ufacık ve belli belirsiz. Bazen ameliyat olduğumu bile unutuyorum. Bu ameliyat hayatımı kurtardı.

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Bana bu süreçte BRCA1 ve BRCA2 gen mutasyonuna sahip kızlarla görüştüğüm WhatsApp grubu gerçekten yardım etti.

Biz, 27-40 yaşları arasında meme kanserinin farklı aşamalarında olan kişileriz. Bazıları ameliyat oldu bazıları olacak.

Bazıları ise henüz hazır değil. Onlarla konuşmak bana çok iyi geldi. Endişelerimi onlarla paylaşabildim. Şimdi benzer süreçlerden geçenler için ben de tavsiyelerde bulunmaya hazırım.'

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Hayley, ameliyat olmadan önce göğüslerine veda partisi düzenlemiş, göğüsleriyle vedalaşmadan önce onları bir alçı kalıbına koyarak son bir anı bırakmıştı.

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Kaynak: BBC Türkçe

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Anahtar Kelimeler:
Hayley Minn meme operasyonu

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