Göğüslerine veda partisi düzenlemişti 27 yaşında memelerini aldırdı

İngiltere Borehamwood'ta yaşayan 27 yaşındaki Hayley Minn, ölümcül BRCA geninin taşıyıcısı olduğunu öğrenmesinin ardından göğüsleri için veda partisi düzenlemişti. Ameliyat olan Minn içinde bulunduğu durumu şöyle anlatıyor: 'Babaannem, babam daha 8 yaşındayken meme kanserinden öldü. Ben bunu bilerek büyüdüm. Ancak babamın kuzenine de 2013 yılında meme kanseri teşhisi konuluncaya kadar genetik bir bağ olacağını hiç düşünmedim.

İçim rahat etsin diye bende de BRCA gen mutasyonu olup olmadığını görmek için test yaptırmaya karar verdim. Hastanede annem ve babamla birlikte test sonuçlarını gerginlik içinde beklediğimi dün gibi hatırlıyorum.

Doktor gelip bizi ofisine sokarken kötü haberler olduğunu anlamıştım. Tam orada ve o anda doktorların önleyici çift mastektomi dedikleri şeye, yani göğüslerimi aldırmaya karar verdim.

Her zaman iri göğüslerim oldu. Kadınlığımın bir işareti olan göğüslerimi hep sevdim ama onlardan kurtulmanın hayatımı kurtaracağını da biliyordum. Daha uzun bir ömür yaşamayı ve çocuklarımı annesiz bırakmaktansa onları emzirmemeyi tercih ettim.