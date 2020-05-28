Gök taşı akıllara o köyü getirdi! 5 yıl önce 40 araçlık para kazanılmıştı

2015 yılında merkeze 15 kilometre uzaklıkta bulunan Sarıçiçek köyünde gök taşı düşmüş, başta köy halkı olmak üzere çevre illerden de gelenler toplayıp satarak ciddi bir gelir elde etmişti. Dün akşam saatlerinde Bingöl dahil Trabzon, Artvin, Malatya, Elazığ, Diyarbakır, Erzurum, Sivas, Tunceli, Erzincan ve Ardahan başta olmak üzere bir çok şehirden gök taşının düştüğü görülmesiyle, Sarıçiçek köyü yine akıllara geldi. Bingöl’e de düşmüş olabileceğini değerlendirilen gök taşı nedeniyle gece bir çok kişi aramaya çıkmıştı.

2015 YILINDA 150 BİN TL KAZANMIŞTI

Şu ana kadar tam olarak nereye düştüğü tespit edilemeyen gök taşı ile ilgili 2015 yılında 150 bin TL civarında meteordan para kazanan çiftçi 3 çocuk babası Mehmet Nezir Ergün (52), iddialı konuşarak, gök taşının Bingöl’e düşmediğini, düştüğü ilde gürültü duyulmuş olması gerektiğini söyledi.

'GÖK TAŞININ DÜŞTÜĞÜ İLDE GÜRÜLTÜ, SES OLUR'

Dün Güneydoğu ve Karadeniz bölgesinde gök taşı düşme olayı olduğunu anımsatan Mehmet Nezir Ergün, “2015 yılında Bingöl’e Sarıçiçek köyümüze bir gök taşı düşmüştü. Ve o gök taşını gündeme getiren vatandaşlar biri de benim. Dün birçok ilde gök taşı düştüğü görülmüş. Bingöl’de bazı köylerde taşı aramaya çıkarken arazilere zarar vermişler. Gök taşının düştüğü ilde gürültü olur, çatışmayı andıran sesler olur. Bingöl’e düşmüş olsaydı mutlaka bir ses çıkardı. Rastgele lütfen insanların arazilerini tarumar etmeyin” dedi.