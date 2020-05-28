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Gök taşı akıllara o köyü getirdi! 5 yıl önce 40 araçlık para kazanılmıştı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.05.2020 16:13 | Son Güncelleme

Dün akşam saatlerinde birçok ilden görüntülenen gök olayı akıllara Bingöl'ün Sarıçiçek Köyü'nde yaşananları getirdi. 2015 yılında düşen gök taşı nedeniyle 40 araç satın alacak kadar para kazanan köy sakinlerinden Mehmet Nezir Ergün, '“Gök taşının düştüğü ilde gürültü olur, çatışmayı andıran sesler olur. Bingöl’e düşmüş olsaydı mutlaka bir ses çıkardı' dedi.

2015 yılında merkeze 15 kilometre uzaklıkta bulunan Sarıçiçek köyünde gök taşı düşmüş, başta köy halkı olmak üzere çevre illerden de gelenler toplayıp satarak ciddi bir gelir elde etmişti. Dün akşam saatlerinde Bingöl dahil Trabzon, Artvin, Malatya, Elazığ, Diyarbakır, Erzurum, Sivas, Tunceli, Erzincan ve Ardahan başta olmak üzere bir çok şehirden gök taşının düştüğü görülmesiyle, Sarıçiçek köyü yine akıllara geldi. Bingöl’e de düşmüş olabileceğini değerlendirilen gök taşı nedeniyle gece bir çok kişi aramaya çıkmıştı.

2015 YILINDA 150 BİN TL KAZANMIŞTI

Şu ana kadar tam olarak nereye düştüğü tespit edilemeyen gök taşı ile ilgili 2015 yılında 150 bin TL civarında meteordan para kazanan çiftçi 3 çocuk babası Mehmet Nezir Ergün (52), iddialı konuşarak, gök taşının Bingöl’e düşmediğini, düştüğü ilde gürültü duyulmuş olması gerektiğini söyledi.

'GÖK TAŞININ DÜŞTÜĞÜ İLDE GÜRÜLTÜ, SES OLUR'

Dün Güneydoğu ve Karadeniz bölgesinde gök taşı düşme olayı olduğunu anımsatan Mehmet Nezir Ergün, “2015 yılında Bingöl’e Sarıçiçek köyümüze bir gök taşı düşmüştü. Ve o gök taşını gündeme getiren vatandaşlar biri de benim. Dün birçok ilde gök taşı düştüğü görülmüş. Bingöl’de bazı köylerde taşı aramaya çıkarken arazilere zarar vermişler. Gök taşının düştüğü ilde gürültü olur, çatışmayı andıran sesler olur. Bingöl’e düşmüş olsaydı mutlaka bir ses çıkardı. Rastgele lütfen insanların arazilerini tarumar etmeyin” dedi.

'2015'TE 40 ARAÇ PARASINA YAKIN TAŞ BULUNDU'

Köyde gök taşını bulanlardan kiminin evlendiğini, kiminin araç aldığını kiminin ise evini tamir ettiğini anımsatan Ergün, “2015 yılında gök taşı düştüğü zaman düşündüm milyonda bir görülen bir olay. Öncelikle maddiyat yoktu aklımda sadece araştırmak için ve Bingöl’ün ve köyümüzün adını duyurmak için topladım. Para ile satıldığını öğrendim. Ben, köydekiler ve sadece köydekiler de değil merkezden, çevre illerden de gelenler oldu o zaman. Yani nasibi olan buldu. Sadece bizim köyde 40 araç parasına yakın taş bulundu. Kimi evini tamir etti, kimisi nişanlandı, kimisi evlendi. Çok da güzel bir durumdu. Kimin nasibin de varsa o buldu işte” ifadelerini kullandı. (İHA)

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