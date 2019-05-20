Gökçe, Akhisarlılara unutulmaz bir gece yaşattı

Akhisar Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak organize edilen 560.Çağlak Festivali, Fener alayı ile açılışının ardından ünlü pop müzik sanatçılarından Gökçe konseri ile devam etti. Akhisar Belediyesi Gölet Konser alanında sahne alan gençlerin sevilen sesi Gökçe şarkılarıyla binlerce hayranına muhteşem bir gece yaşattı.

Konsere CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Belediye Meclis Üyeleri ve Belediye Başkan Yardımcılarının yanı sıra Akhisarlı ve çevreden çok sayıda vatandaş katıldı. Ünlü şarkıcı Gökçe sevilen şarkılarını Akhisarlı hayranları için seslendirdi. Ünlü şarkıcı Gökçe, söylediği birbirinden güzel hareketli şarkılarla hayranlarını coşturdu. Akhisarlılara unutulmaz bir gece yaşatan ünlü şarkıcı, sahne showları ile Gölet konser meydanını dolduran onbinleri kendine hayran bıraktı. Konser arasında sahneye çıkan Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, “öncelikle şehrimize hoş geldiniz, safa getirdiniz. Tüm Akhisarlıların 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutlarım. Akhisar’a bahar geldi, inşallah herşey çok güzel olacak” dedi.

Konuşmasının ardından Başkan Dutlulu günün anısına ünlü sanatçı Gökçe’ye çiçek ve Spor Toto Süper Lig’de mücadele veren Akhisarspor’un formasını takdim etti. Konserin ardından Akhisar Belediyesi tarafından sosyal medyada başlatılan yarışma sonunda kazanan talihliler Gökçe ile hatıra fotoğrafı çekme şansı buldu.