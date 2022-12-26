Gökçe Akyıldız'ın transparan pozuna beğeni yağdı! Ünlü isimler övmeye doyamadı

Instagram'da 4 milyondan fazla takipçisi bulunan Gökçe Akyıldız, dekolteli akşam yemeği stiliyle göz kamaştırdı.

Siyah tül bir bluz tercih eden Gökçe Akyıldız'ın paylaşımını Sümeyye Aydoğan, Elçin Afacan, Emin Günenç gibi isimler övmeye doyamadı.

2017 yılında Mustafa Özyurt ile evlenen Gökçe Akyıldız, evliliğini 2020 yılında sürpriz bir şekilde bitirmişti.

Bir çocuk annesi Gökçe Akyıldız, hayatına dair kareleri sık sık takipçilerinin beğenisine sunuyor.

Kırgın Çiçekler dizisiyle büyük bir çıkış yakalayan Gökçe Akyıldız'ın yeni projesi sevenleri tarafından merakla bekleniyor.



