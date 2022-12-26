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  4. Gökçe Akyıldız'ın transparan pozuna beğeni yağdı! Ünlü isimler övmeye doyamadı

Gökçe Akyıldız'ın transparan pozuna beğeni yağdı! Ünlü isimler övmeye doyamadı

26.12.2022 17:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seni Kalbime Sakladım dizisinden sonra herhangi bir projede rol almayan güzel oyuncu Gökçe Akyıldız, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Gökçe Akyıldız son olarak transparan stiliyle dikkat çekti.

Gökçe Akyıldız'ın transparan pozuna beğeni yağdı! Ünlü isimler övmeye doyamadı

Instagram'da 4 milyondan fazla takipçisi bulunan Gökçe Akyıldız, dekolteli akşam yemeği stiliyle göz kamaştırdı.

Gökçe Akyıldız'ın transparan pozuna beğeni yağdı! Ünlü isimler övmeye doyamadı

Siyah tül bir bluz tercih eden Gökçe Akyıldız'ın paylaşımını Sümeyye Aydoğan, Elçin Afacan, Emin Günenç gibi isimler övmeye doyamadı.

Gökçe Akyıldız'ın transparan pozuna beğeni yağdı! Ünlü isimler övmeye doyamadı

2017 yılında Mustafa Özyurt ile evlenen Gökçe Akyıldız, evliliğini 2020 yılında sürpriz bir şekilde bitirmişti.

Gökçe Akyıldız'ın transparan pozuna beğeni yağdı! Ünlü isimler övmeye doyamadı

Bir çocuk annesi Gökçe Akyıldız, hayatına dair kareleri sık sık takipçilerinin beğenisine sunuyor.

Gökçe Akyıldız'ın transparan pozuna beğeni yağdı! Ünlü isimler övmeye doyamadı

Kırgın Çiçekler dizisiyle büyük bir çıkış yakalayan Gökçe Akyıldız'ın yeni projesi sevenleri tarafından merakla bekleniyor.

Gökçe Akyıldız'ın transparan pozuna beğeni yağdı! Ünlü isimler övmeye doyamadı

Gökçe Akyıldız'ın transparan pozuna beğeni yağdı! Ünlü isimler övmeye doyamadı

Gökçe Akyıldız'ın transparan pozuna beğeni yağdı! Ünlü isimler övmeye doyamadı


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