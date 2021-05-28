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Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali İlhan'ın kendisinden 22 yaş büyük sevgilisi şaşkınlık yarattı

28.05.2021 20:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gönül Dağı dizisinin Dilek’i Gülsim Ali İlhan’ın özel hayatı hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Güzel oyuncunun, kendisinden 22 yaş büyük meslektaşıyla aşk yaşadığı öne sürüldü.

Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali İlhan'ın kendisinden 22 yaş büyük sevgilisi şaşkınlık yarattı

Gönül Dağı, Diriliş Ertuğrul, Hanım Köylü ve Yüzleşme gibi dizilerden tanıdığımız Gülsim Ali İlhan'ın özel hayatı hakkında şaşırtan bir iddia ortaya atıldı. Snob Magazin'in özel haberine göre; 26 yaşındaki Gülsim Ali İlhan'ın, 48 yaşındaki meslektaşı Durul Bazan ile birliktelik yaşadığı öne sürüldü.

AŞK İDDİASINI GÜÇLENDİREN DETAY

Snob Magazin'in özel haberine göre; Durul Bazan, geçtiğimiz haftalarda Gülsim Ali İlhan'ın başrolünde yer aldığı Gönül Dağı dizisinin Eskişehir'deki setine gitti. Bazan ve İlhan burada yavru aslanı elleriyle besledi. Bu kareler aşk iddialarını kuvvetlendirdi.

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Gülsim Ali İlhan ve Durul Bazan, 2019 yılında ekrana gelen ve sadece 4 bölüm süren 'Yüzleşme' adlı dizide rol almıştı.

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2 yılı aşkın süredir tanışan İlhan ile Bazan'ın arkadaşlığının aşka dönüştüğü iddia edildi.

Gülsim Ali İlhan'ın Durul Bazan'dan 22 yaş küçük olması da dikkat çekti.

Gülsim Ali İlhan, bir süredir Gönül Dağı adlı dizide Berk Atan ile başrolü paylaşıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Gönül Dağı dizisi Gülsim Ali
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