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Gönül Dağı’nın Sefer’i Ferdi Sancar 'sahip olduğum tek şey' diyerek depremzedeler için bağışladı! "Çocuklar kumbarasını bozdururken..."

17.02.2023 12:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gönül Dağı dizisinde dolmuşçu Sefer karakterine hayat veren Ferdi Sancar, asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından öyle bir bağış yaptı ki yürekleri sızlattı. Türkiye Tek Yürek yardım kampanyasında telefonla yardım toplayan ünlüler arasında yer alan Sancar,'sahip olduğum tek şey' diyerek 98 model aracını satıp parasını depremzedelere bağışlayacağını açıkladı...

Gönül Dağı’nın Sefer’i Ferdi Sancar 'sahip olduğum tek şey' diyerek depremzedeler için bağışladı! "Çocuklar kumbarasını bozdururken..."

TRT1'in sevilen dizisi Gönül Dağı'nda dolmuşçu Sefer karakterini canlandıran Ferdi Sancar, merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6'lık depremler sonrası depremzedelerin yaralarını sarmak için öyle bir bağış yaptı ki duyanlar gözyaşlarını tutamadı. Asrın felaketinin yaralarını sarmak için önceki akşam düzenlenen 'Türkiye Tek Yürek' kampanyasına katılan oyuncu Ferdi Sancar alkışlanacak bir harekette bulundu....

''SAHİP OLDUĞUM TEK ŞEY''

Önceki akşam düzenlenen Türkiye Tek Yürek Kampanyası kapsamında depremin yaralarını sarmak için Türk halkı, sanat, iş ve spor dünyasının önde gelen isimleri depremzedeler için el ele verdi.

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Türkiye Tek Yürek yardım kampanyasında telefonla yardım toplayan ünlüler arasında yer alan Sancar, 98 model bir aracı olduğunu ve bunu satarak parasını depremzedelere bağışlayacağını açıkladı.

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"ÇOCUKLAR KUMBARASINI BOZDURURKEN...''

Sancar, "Çocuklar kumbarasını bozdururken ben de tek sahip olduğum şeyi burada depremzede kardeşlerime bağışlıyorum. Küçük bir masrafı var ben onu yaptırıp öyle satacağım" ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADA TAKDİR TOPLADI

Dizideki Sefer karakteri ile büyük beğeni toplayan ünlü oyuncu Ferdi Sancar'ın bu bağışı sosyal medyada büyük takdir topladı. İşte o yorumlardan bazıları:

  • Gerçekten Sefermiş, rol yapmıyormuş..

  • Gerçekten Sefer olduğunu anladım harika biri.

  • İfadesindeki samimiyet ve tek sahip olduğum şeyi bağışlayacağım derken duyduğu mahcubiyet yüzünden okunuyor.

  • Bir an Sefer karakterini izliyorum sandım adamın orijinali de buymuş..

  • Gerçek hayatta da Sefer abi gibi bi insanmış helal olsun.

  • Güzel yürekli insan...

  • Adam dizide aslında rol yapmıyormuş helal olsun kalbi güzel insanlara hasret kalmışız.

  • Bir insanın yüzündedir samimiyet dürüstlük karakterli olmak. Allah razı olsun güzel insandan.

REKORA İMZA ATILDI

Türkiye, Azerbaycan ve KKTC’de 213 televizyon kanalı ve 562 radyonun canlı yayınladığı programda tüm Türkiye depremzedeler için tek yürek oldu ve 115 milyar 146 milyon 528 bin TL yardım toplandı. Türkiye bu bağış miktarı ile bir dünya rekoruna imza attı.

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