Google Pixel Fold'un 3D render görüntüleri paylaşıldı

Görüntüler, Samsung Galaxy Z Fold 3’e benzemeyen bir tasarım gösteriyor. Selfie kamerası, ekranın sol üst köşesindeki bir delik içine yerleştirilmiş. Ön ekranın oldukça kalın çerçevelere sahip olacağına inanılıyor ve bu render’lara da yansımış durumda.

Telefonun ekranı açıldığında, içerideki daha büyük ekranda başka bir selfie kamerası daha yer alıyor gibi görünüyor. Cihaz, Samsung’un Fold serisinde kullandığı benzer bir gizlenebilir menteşe ile donatılmış.

Oluşturulan çalışmanın yalnızca bir sanatçının hayal gücü olduğunu ve bu nedenle Google Pixel Fold’un gerçek görünümünü yansıtmayabileceğini unutmayın.

Daha önce, Google’a çok eksenli yumuşak menteşe mekanizması ve buna sahip katlanabilir bir cihaz için Amerika Birleşik Devletleri Patent ve Ticari Marka Ofisi’nden (USPTO) bir patent verildi. 58 sayfalık belgeler, cihaz katlandığında yalnızca küçük bir kıvrım oluşturulacak şekilde tasarlanmış gelişmiş bir menteşe mekanizmasını tanımladı.

Son olarak, kod adı “Pasaport” olan katlanabilir telefon bu yıl gibi erken bir tarihte piyasaya sürülebilir. 2021’in sonlarında çıkabileceği belirtildi.

Cihaz ilk olarak 2019 yılında bir blog yazarı tarafından sızdırılmıştı ve daha yakın tarihli bir sızıntı, cihazın LTPO OLED ekran kullanacağını göstermişti. Ayrıca bir ekran altı kamera ile gelebilir, ancak umutlarımızı çok yüksek tutmak istemeyiz.

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