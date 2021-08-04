Google'dan kripto para kararı!

Google, finansal ürün ve hizmetler politikasında güncelleme yaptı.

GOOGLE KRİPTO PARA YASAĞINI KALDIRDI

Bu güncelleme ile birlikte Google, kripto paralar için getirdiği reklam yasağını kaldırdı. Böylelikle kripto para borsaları ve cüzdan hizmeti sunan şirketler 3 yıllık aranın ardından Google'da reklam vermeye başlayabilecek.

HAZİRAN AYINDA DUYURMUŞTU

Google'ın kripto reklam politikası güncellemesi ilk olarak Haziran ayında açıklanmıştı. O açıklamada 3 Ağustos'tan itibaren Amerika Birleşik Devletleri'ni hedefleyen kripto para borsalarının ve cüzdan hizmeti sunan reklamverenlerin, belirli gereksinimleri karşılamaları durumunda hizmetlerinin ve ürünlerinin reklamını yapmasına izin verileceği belirtilmişti.

ICO'lar konusunda katı tutumunu sürdüren Google'ın reklam yasağını kaldırma kararının ise şirketlere nasıl bir etkisi olacağını tahmin etmek şimdilik zor.

