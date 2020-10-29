Google arama motoru konusunda rakiplerini geride bıraktı

AA muhabirinin web trafiği analiz sitesi Statcounter'den elde ettiği verilere göre, Alphabet şirketi çatısı altında faaliyet gösteren Google arama motoru dünyada diğer arama motorları arasında açık ara önde görünüyor.

GOOGLE'I BİNG TAKİP EDİYOR

Sitede yer alan verilere göre, Google, dünya çapında diğer arama motorları ile kıyaslandığında yüzde 92,26'lık piyasa değerini elinde bulunduruyor. Microsoft çatısı altında faaliyet gösteren Bing ise yüzde 2,83 oranında piyasa değerine sahip. Listede yer alan diğer arama motorları ise yüzde 1,59 ile Yahoo, yüzde 1,14 ile Baidu, yüzde 0,5 ile DuckDuckGo ve yüzde 0,5 ile Yandex oldu.

Arama motorlarını farklı kıtalar halinde inceleyen verilere göre piyasa değeri açısından açık olan makas Afrika kıtasında daha çok açılıyor. Afrika kıtası verilerine göre, Google'ın piyasa değeri yüzde 97,03 olurken ona en yakın arama motoru ise yüzde 1,95 ile Bing oldu.

BAİDU ASYA'DA GOOGLE'I GEÇEMEDİ AMA...

Verilere göre Çin'in dijital teknolojilere yaptığı yatırımlara rağmen Çinli Baidu Asya kıtasında çok etkili olamazken, yüzde 91,79'luk piyasa değerine sahip Google'ın ardından yüzde 2,71 ile ikinci sıraya yerleşmiş görünüyor. Veriler sadece Çin özelinde incelendiğinde ise Baidu yüzde 74.95 ile ilk sırada yer alırken, Google sadece yüzde 3,61'lik bir piyasa değerine sahip görünüyor.