Google'dan Android kararı! Bir dönem sona eriyor

Android Jelly Bean, ilk olarak 9 yıl önce piyasaya sürüldü. Google'ın söylediğine göre Android Jelly Bean sürümünde bulunan aktif cihaz sayısı ise yüzde 1'in altında. Ancak teknoloji devi, Google Play Hizmetleri açısından bu cihazlar için kritik bir karar alınmış durumda.

GOOGLE, ANDROID JELLY BEAN İÇİN DESTEĞİ KESİYOR

Google, Google Play Hizmetleri'nin gelecekteki sürümlerinde Android Jelly Bean güncelleme desteğinin sona ereceğini duyurdu. Şirket, Ağustos ayında piyasaya sürülecek yeni bir Google Play Hizmetleri APK'sı ile başlayarak Android Jelly Bean çalıştıran cihazlar için hizmet güncelleme desteğini kesecek.

ANDROID JELLY BEAN'İN ÖNEMLİ BİR YERİ VARDI

Akıllı telefonlarda çalışan Android Jelly Bean sürümünün birden fazla Android sürümü bulunuyordu. Android 4.1 ile Android 4.3 arasındaki tüm sürümler Jelly Bean adına sahipti. Dönemine göre oldukça büyük bir sürüm olan Jelly Bean, birçok özelliği ile öne çıkmış, akıllı telefon kullanıcılarına yeni özellikler kazandırmıştı.

Ancak her güzel şeyin sonu olduğu gibi, Android Jelly Bean sürümünün de -en azından Google Play Hizmetleri açısından- sonu geldi.

