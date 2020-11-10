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Google hangi özelliğe ücret getirdi?

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 10.11.2020 12:11 | Son Güncelleme

Birçok kişinin pek bilmediği Google Fotoğraflar özelliği artık ücretli olarak kullanılabilecek. İşte konuyla alakalı merak edilen detaylar.

Google hangi özelliğe ücret getirdi?

Son zamanlarda yaptığı yeni güncellemeler ile memnuniyet yaratan Google, fotoğraflar özelliği için yeni bir ücretlendirme başlattı. Bildiğiniz üzere Google şirketi tarafından geliştirilen bu uygulama ile hem fotoğraf saklama hem de fotoğraf düzenleme imkanınız bulunuyordu.

Şirketin yaptığı yeni değişiklik ile birlikte, artık fotoğraf düzenleme özelliği ücretli olmaya başlayacak. Bu durum, kullanıcılar tarafından yapılan ilk yorumlara göre pek hoş karşılanmadı.

ARKA PLAN PARLATMA ÖZELLİĞİ ARTIK ÜCRETLİ

Platform tarafından yapılan açıklamaya göre, arka planı parlatmaya yarayan bir özellik ücretli hale geldi. Daha önceden bedava olan bu özelliğin kullanımı için belirli bir miktar ödeme yapmanız gerekiyor.

Google, kendi fotoğraflar uygulaması ile çok farklı oynamalar yapmanızı sağlıyordu. Bu özelliğin ücretli olması ile birlikte, diğerlerinin de ücretlendirilme ihtimali bulunuyor. Google genellikle herhangi bir hizmetini ücretli yapmak istediğinde parça parça bunu gerçekleştiriyor. Yani diğer özelliklerin de ücretli olma ihtimali yüksek.

Son olarak firmanın derinlik bilgisi bulunmayan fotoğraflar için de yeni bir düzenleme yaptığı ifade edildi. Görünüşe göre Google bundan sonra derinlik özelliği bulunmayan fotoğraflara çok sıcak yaklaşmayacak. Bunu çeşitli yeni ücretlendirmeler ile gösterebilir.

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Platformun kendi fotoğraflar uygulamasına 6 yeni gökyüzü filtresi getirdiği de söyleniyor. Yani bu uygulamayı kullanarak hem arka planı hem de gökyüzünü istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Sizce bu uygulamadaki özelliklerin ücretli hale getirilmesi kullanıcıları soğutur mu?

En çok indirilen uygulama bakın hangisi oldu

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