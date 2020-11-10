Google hangi özelliğe ücret getirdi?

Son zamanlarda yaptığı yeni güncellemeler ile memnuniyet yaratan Google, fotoğraflar özelliği için yeni bir ücretlendirme başlattı. Bildiğiniz üzere Google şirketi tarafından geliştirilen bu uygulama ile hem fotoğraf saklama hem de fotoğraf düzenleme imkanınız bulunuyordu.

Şirketin yaptığı yeni değişiklik ile birlikte, artık fotoğraf düzenleme özelliği ücretli olmaya başlayacak. Bu durum, kullanıcılar tarafından yapılan ilk yorumlara göre pek hoş karşılanmadı.

ARKA PLAN PARLATMA ÖZELLİĞİ ARTIK ÜCRETLİ

Platform tarafından yapılan açıklamaya göre, arka planı parlatmaya yarayan bir özellik ücretli hale geldi. Daha önceden bedava olan bu özelliğin kullanımı için belirli bir miktar ödeme yapmanız gerekiyor.

Google, kendi fotoğraflar uygulaması ile çok farklı oynamalar yapmanızı sağlıyordu. Bu özelliğin ücretli olması ile birlikte, diğerlerinin de ücretlendirilme ihtimali bulunuyor. Google genellikle herhangi bir hizmetini ücretli yapmak istediğinde parça parça bunu gerçekleştiriyor. Yani diğer özelliklerin de ücretli olma ihtimali yüksek.