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Google mesajları istenilen tarihte gönderebilecek

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 06.11.2020 12:26 | Son Güncelleme

Mesajlaşma uygulaması Google mesajlar yeni özelliği ile büyük ilgi görecek. İşte konuyla alakalı merak edilen detaylar.

Google mesajları istenilen tarihte gönderebilecek

ABD merkezli teknoloji devi Google, Mesajlar uygulamasının yeni özelliği için kolları sıvadı. Uygulamaya yine şirketin bir diğer hizmeti olan Gmail ile benzer bir özellik kazandırılacak. Şirketin mesajlar özelliği için zaman planlaması yaptıracağı konuşuluyor. Buna göre, istediğiniz mesajı yine arzuladığınız saatte ve tarihte gönderebileceksiniz. Bu sayede mesajı atmak için uzun uzun beklemenize gerek kalmayacak.

GOOGLE MESAJLARDA MESAJLAR ÖNCEDEN PLANLANACAK

Google yeni özellik ile birlikte mesajlaşma konusunu tamamen kullanıcılara bırakmış oluyor. Diyelim ki son derece önemli bir mesaj atmanız gerekiyor ancak bu mesajın zamanı şimdi değil. Bu durumda, Google üzerinden mesajları istediğiniz tarihte gönderme seçeneğiniz olacak. Ayrıca, önemli bir günde (doğum günü gibi) mesaj atmanız gerekiyorsa da mesajı önceden planlayarak oluşabilecek aksiliklerin üstesinden gelebileceksiniz.

Son dönemlerde mesajlaşma uygulamaları büyük bir değer kazandı diyebiliriz. İnsanların sanal muhabbetlere yönelmesi bunda çok büyük bir paya sahip. İşte tam da bu nedenden dolayı Google, kendi mesajlaşma uygulamasına bazı güncellemeler getirdi.

SEÇİLEN TARİHE KADAR DEĞİŞİKLİK YAPILACAK

Yeni özellikle birlikte, mesajın gönderilme tarihi gelene kadar bekleme imkanınız var. Mesajın gönderileceği tarihte Google, sizlere tekrar soru soracak. Mesajın gönderilmesi konusunda emin olursanız mesaj iletilecek. Ayrıca mesajın atılma tarihi yaklaştıkça çeşitli değişiklikler yapabileceksiniz.

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Mesajları isterseniz daha ileri bir tarihe de alabilirsiniz. Yani daha önceden belirlediğiniz tarihe sadık kalmak zorunda değilsiniz. Sizce Google tarafından getirilmek istenen değişiklikler ne tür katkılar sunacak?

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