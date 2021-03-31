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Google Haritalar daha kullanışlı hale geliyor

31.03.2021 10:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uygulamaya yeni özellikler sunulmaya devam ediliyor. Şirket, uygulamayı daha yararlı hale getirecek bir dizi güncellemeyi açıkladı.

Google Haritalar daha kullanışlı hale geliyor

Birincisi, AR navigasyon aracı Live View belirli alışveriş merkezleri, havaalanları ve toplu taşıma istasyonları gibi bazı kapalı mekanlara geliyor. Ayrıca rotalar önerirken, hava durumu ve hava kalitesi verilerini varış noktalarına ekliyor. Teslim alma ve teslimat seçeneklerini market perakendecileriyle entegre ederken daha çevre dostu yol tariflerine öncelik veriyor.

HEDEF NOKTALARI BULMAK KOLAYLAŞACAK

İç Mekan Canlı Görüntü özelliği, özet olarak, kameranızı çevrenize doğrulttuğunuzda hedefinizin tam olarak nerede olduğunu görmenizi sağlayan bir AR özelliğidir. Bunun iç mekanlarda çalışmasını sağlamak için, Google’ın “küresel yerelleştirme” adını verdiği “tamamen yeni bir teknoloji” geliştirmesi gerekiyordu. Google Haritalar’ın ürün müdürü bir basın açıklamasında, bunun “bugün bildiğimiz Live View özelliğinin omurgası” haline geldiğini söyledi. Bu özellik sayesinde asansörleri, yürüyen merdivenleri, ATM’leri, tuvaletleri, check-in kontuarlarını, bilet gişelerini ve daha fazlasını bulmanız kolaylaşacaktır. İç Mekan Live View artık Newark, Los Angeles, Chicago, Long Island, San Francisco, San Jose ve Seattle gibi ABD şehirlerindeki bazı alışveriş merkezlerinde yayında. Önümüzdeki birkaç ay içinde, Tokyo ve Zürih’teki belirli toplu taşıma istasyonlarında, alışveriş merkezlerinde ve havaalanlarında Android ve iOS’ta kullanıma sunulmaya başlayacak. Google, daha fazla yer ve şehir için desteğin de geldiğini söyledi.

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EN DÜŞÜK KARBON AYAK İZİ AYARI

Ayıca Google Haritalar artık Haritalar’ın iOS veya Android sürümünde, en hızlı rota ile yaklaşık aynı süreyi alırsa, varsayılan olarak en düşük karbon ayak izine sahip rotayı kullanacak. Google, çevre dostu yenilikler yapmaya özen gösterdiğini bu özellikle gösterdi. Kullanıcıların varış yerindeki ortamı daha iyi tahmin etmelerine yardımcı olmak için Haritalar ayrıca yeni Hava ve Hava Kalitesi katmanları da ekliyor. Bunlar, mevcut sıcaklığı ve tahmini saatlik hava koşullarını gösterecek.

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