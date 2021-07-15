Google telefonlarda oyun deneyimini iyileştirecek

Özellikle son birkaç yıldır oyun sektörünün mobil kanada doğru kaydığı inkar edilemez bir gerçek. Oyun içi ödemelerin yaygınlaşmasıyla birlikte, mobil oyun tarafında önemli bir pasta oluştu. Herkes de bu pastadan pay kapabilmek için önemli oranda enerji sarf ediyor.

Mobil oyunların revaçta olduğu şu dönemde, yazılım geliştirici şirketler de farklı yöntemlere odaklanmaya başladı. Bu olayın başında ise oyun deneyiminin iyileştirilmesi geliyor.

Malum şu anda Google Play’de yer alan tüm oyunlar, yeni çıkan mobil cihazların hemen hepsinde çalışıyorlar. Isınma ve benzeri sorunları görmezden gelirsek, tüm oyunların tüm güncel cihazlarda rahatlıkla oynanabileceğini söyleyebiliriz.

Yine de Android kullanıcılarının ısınma ve pil tüketimi konularında sıkıntı yaşamamasını isteyen Google, farklı algoritmalar üzerinde çalışıyor.

Sızdırılan son bilgilere göre Amerika merkezli yazılım devi, yeni Android sürümünde direkt olarak oyun deneyimine odaklanacak. Android 12 ile güncellenecek olan modellerin kullanıcılarına üst seviyede oyun deneyimi yaşatması planlanıyor.

Aynı durum Android 12 ile gelecek olan düşük teknik özelliklere sahip modeller için de geçerli. Bakalım Google gerçek anlamda kullanıcılarını memnun etmeyi başaracak mı? Bunu zamanla göreceğiz.

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