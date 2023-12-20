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    4. Gördüklerine inanamadı! Bilgisayarda uykusunda kocasının ev eşyalarıyla kendisine tecavüz ettiği fotoğrafları buldu... 9 yıl boyunca devam etmiş

    Gördüklerine inanamadı! Bilgisayarda uykusunda kocasının ev eşyalarıyla kendisine tecavüz ettiği fotoğrafları buldu... 9 yıl boyunca devam etmiş

    20.12.2023 09:01 | Son Güncelleme:
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    İrlanda'nın başkenti Dublin'de ismi açıklanmayan bir kadın 9 yıl boyunca kocasının kendisine tecavüz ettiği fotoğrafları görünce şoke oldu. Bilgisayarda gördükleri karşısında şaşkına dönen kadın kocasının dokuz yıl boyunca kendisine cinsel tacizde bulunduğunu ve bilgisayarında görüntüleri sakladığını öğrendikten sonra kocası hakkında şikayetçi oldu.

    Gördüklerine inanamadı! Bilgisayarda uykusunda kocasının ev eşyalarıyla kendisine tecavüz ettiği fotoğrafları buldu... 9 yıl boyunca devam etmiş

    MYNET-DIŞ HABERLER Bir kadın, kocasının uyurken ev eşyalarıyla kendisine tecavüz ettiği iğrenç görüntüleri keşfettikten sonra mahkemeye yaşadığı dehşeti ve travmayı anlattı. Genç kadın 9 yıl boyunca devam eden tecavüz olayında 11 cinsel saldırının görüntülerinin eşinin bilgisayarında bulunduğunu fark ettikten sonra şikayetçi oldu. Adam mahkemede cinsel birlikteliğin rızaya dayalı olduğunu söyledi ancak savunması yeterli olmadı.

    "BANA YAŞATTIĞI ACIYI SİLEMEM"

    Yasal nedenlerden dolayı adı verilemeyen kadın, korkunç keşfin ardından kaygı, depresyon , uykusuzluk ve panik atak yaşadığını ve ayrıca mali sorunlarla boğuştuğunu söyledi. Genç kadın bilgisayarda gördükleri karşısında beyninin içinde bir bomba patladığını dile getirerek, "Bana yaşattığı acıyı silemem. Bu gerçekten çok zordu" dedi.

    Mail Online'ın haberine göre, kurbanının kimliğinin belirlenmesini engellemek için adı açıklanmayan 49 yaşındaki eski sevgilisi de bu ayın başında suçlu bulundu ve gelecek ay verilecek ceza öncesinde gözaltına alındı.

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    tecavüz İrlanda
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