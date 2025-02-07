Görenler 50 yaşında zannetti! Gerçek yaşının 82 olduğunu öğrenenler şaşkına döndü: Gençlik sırlarını paylaştı

MYNET|DIŞ HABERLER Kızı "mondayprojectco" tarafından bir TikTok videosu için görüntülenen 82 yaşındaki anne yaşıtlarına meydan okuyan fiziksel görüntüsüyle beğeni kazandı. 82 yaşındaki kadın yaşlanma karşıtı sonuçlarına katkıda bulunan hobisini açıkladı.

BEĞENİ YAĞMURUNA TUTULDU

Kırmızı kazak ve ekose maksi etek giyen 82 yaşındaki kadının ince fiziği izleyiciler tarafından hemen fark edildi.Görünüşünden dolayı sık sık iltifat alan kadın sosyal medya kullanıcıları tarafından 50 yaşından bir gün bile fazla görünmediğine yönelik yorumlar topladı.

GÜNLÜK RUTİNİNİ AÇIKLADI

Cilt bakım rutininin yanı sıra günlük egzersiz yapmanın yıllar içinde görünümünü korumasına yardımcı olduğunu açıklayan 82 yaşındaki kadın, "Annem hayatı boyunca koştu. Aynı zamanda bir işte çalışarak 4 çocuk büyüttü. 30 maraton koştu. Bugün hâlâ koşmaya devam ediyor" dedi.