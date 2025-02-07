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  4. Görenler 50 yaşında zannetti! Gerçek yaşının 82 olduğunu öğrenenler şaşkına döndü: Gençlik sırlarını paylaştı

Görenler 50 yaşında zannetti! Gerçek yaşının 82 olduğunu öğrenenler şaşkına döndü: Gençlik sırlarını paylaştı

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
07.02.2025 16:38
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Genç fiziksel görünümü korumak sadece cilt bakım rutinlerinden ibaret değildir. 82 yaşındaki bir kadın fit görüntüsü sayesinde sosyal medyada gündem yarattı. Sosyal medya kullanıcısı 'Mondayprojecto' tarafından paylaşılan görüntülerde kadın annesinin genç görüntüsünün sırlarını açıkladı.

Görenler 50 yaşında zannetti! Gerçek yaşının 82 olduğunu öğrenenler şaşkına döndü: Gençlik sırlarını paylaştı

MYNET|DIŞ HABERLER Kızı "mondayprojectco" tarafından bir TikTok videosu için görüntülenen 82 yaşındaki anne yaşıtlarına meydan okuyan fiziksel görüntüsüyle beğeni kazandı. 82 yaşındaki kadın yaşlanma karşıtı sonuçlarına katkıda bulunan hobisini açıkladı.

BEĞENİ YAĞMURUNA TUTULDU

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Kırmızı kazak ve ekose maksi etek giyen 82 yaşındaki kadının ince fiziği izleyiciler tarafından hemen fark edildi.Görünüşünden dolayı sık sık iltifat alan kadın sosyal medya kullanıcıları tarafından 50 yaşından bir gün bile fazla görünmediğine yönelik yorumlar topladı.

GÜNLÜK RUTİNİNİ AÇIKLADI

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Cilt bakım rutininin yanı sıra günlük egzersiz yapmanın yıllar içinde görünümünü korumasına yardımcı olduğunu açıklayan 82 yaşındaki kadın, "Annem hayatı boyunca koştu. Aynı zamanda bir işte çalışarak 4 çocuk büyüttü. 30 maraton koştu. Bugün hâlâ koşmaya devam ediyor" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya tiktok
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