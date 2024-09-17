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    4. Görenler babası zannetti ama kocası! Aralarındaki 26 yıllık yaş farkı gündem yarattı... "Her gün daha çok aşık oluyoruz"

    Görenler babası zannetti ama kocası! Aralarındaki 26 yıllık yaş farkı gündem yarattı... "Her gün daha çok aşık oluyoruz"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    17.09.2024 11:01
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    Amerika Birleşik Devletleri'nin New York şehrinde yaşayan 27 yaşındaki Danielle Lichtman ve 54 yaşındaki eşi Frank aralarındaki 26 yıllık yaş farkı nedeniyle sosyal medyanın hedefi haline geldi. 8 yıldır birlikte olan çift evliliklerinin 1. yılını kutlarken sosyal medya hesaplarından kendilerini eleştirenlere de cevap vermeyi ihmal etmedi. Danielle Lichtman, eşiyle birbirlerine her gün daha çok aşık olduklarını söyledi.

    Görenler babası zannetti ama kocası! Aralarındaki 26 yıllık yaş farkı gündem yarattı... "Her gün daha çok aşık oluyoruz"

    Henüz 19 yaşındayken eşiyle tanıştıklarını dile getiren Danielle Lichtman, sosyal medyada ilişkilerine dair yaptıkları her paylaşımın sonrasında kullanıcılar tarafından olumsuz yorumlar aldıklarını dile getirdi. 8 yıldır birlikte olan çiftten Danielle kullanıcıların sık sık, "Neden 26 yaş büyük bir kişiyle birliktesin?" sorusunun yöneltildiğini söyledi.

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    Yaşça büyük bir adamla birlikte olmasının sık sık yargılandığını dile getiren Danielle, "Bırakın sizi yargılasınlar ama sizi durdurmalarına izin vermeyin. İlişkimizde eşsiz bir güzellik var. Yaş farkıyla mücadele ediyorsanız ve ne yapacağınızı bilmiyorsanız ama karşınızdakinin doğru kişi olduğunu biliyorsanız, o adımı atın ve arkanıza bakmayın." ifadelerini kullandı.

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