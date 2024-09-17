Görenler babası zannetti ama kocası! Aralarındaki 26 yıllık yaş farkı gündem yarattı... "Her gün daha çok aşık oluyoruz"

Henüz 19 yaşındayken eşiyle tanıştıklarını dile getiren Danielle Lichtman, sosyal medyada ilişkilerine dair yaptıkları her paylaşımın sonrasında kullanıcılar tarafından olumsuz yorumlar aldıklarını dile getirdi. 8 yıldır birlikte olan çiftten Danielle kullanıcıların sık sık, "Neden 26 yaş büyük bir kişiyle birliktesin?" sorusunun yöneltildiğini söyledi.

Yaşça büyük bir adamla birlikte olmasının sık sık yargılandığını dile getiren Danielle, "Bırakın sizi yargılasınlar ama sizi durdurmalarına izin vermeyin. İlişkimizde eşsiz bir güzellik var. Yaş farkıyla mücadele ediyorsanız ve ne yapacağınızı bilmiyorsanız ama karşınızdakinin doğru kişi olduğunu biliyorsanız, o adımı atın ve arkanıza bakmayın." ifadelerini kullandı.