Görenler kardeş zannetti! Anne ve kızını ayırt etmekte zorlandılar... "İnsanlar annemin kız kardeşim olduğunu düşünüyor"

Ala ve 45 yaşındaki annesinin yıllara meydan okuyan pozu kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti. "Biz gençken" akımına ayak uydurmak isteyen Ala'nın paylaşımı bir anda annesinin güzelliğini öven yorumlarla dolup taştı. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü ikiliyi ilk bakışta kardeş zannettiklerini söyledi.

Bir sosyal medya kullanıcısı Ala'nın annesinin gerçek yaşını öğrenince şaşkına dönerek, "45 mi?! Kardeş gibi görünüyorsunuz" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Annen harika" yorumunu ekledi.







