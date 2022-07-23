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Görenler telefonlarına sarıldı! İstanbul'da şaşkınlık yaratan görüntü... Sosyal medyada gündem oldu

23.07.2022 23:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya ülke genelinde gökyüzünde görülen ve sıra sıra hareket eden ışıkları konuşuyor. Görenlerin kısa süreli şaşkınlık yaşadığı ve o anları kaydetmek için telefonlarına sarıldığı olayın Elon Musk’a ait Starlink uydularının zincir şeklindeki geçişi olduğu öğrenildi. Heyecana yol açan Starlink uyduları İstanbul semalarında da görüntülendi. İşte vatandaşların gökyüzünde gördüğü sıralı parlak cisimler ve Starlink uyduları ile ilgili detaylar...

Görenler telefonlarına sarıldı! İstanbul'da şaşkınlık yaratan görüntü... Sosyal medyada gündem oldu

Sosyal medyanın en çok konuştuğu konulardan bir tanesi ülkenin dört bir yanında gökyüzünde görülen ve hareket eden ışıklar oldu. İstanbul semalarında akşam saatlerinde görülen sıralı parlak cisimler heyecana yol açtı. Dikkat çeken görüntüler, vatandaşlar tarafından cep telefonları ile kaydedildi. Görüntülerin sosyal medyada sıkça paylaşılmasının ardından bunun meteor yağmuru olduğu iddiaları da ortaya atıldı. Ülke genelinde gökyüzünde görülen sıralı parlak cisimlerin Elon Musk'a ait Starlink uyduları olduğu öğrenildi. İşte İstanbul'da görülen gökyüzündeki parlak cisimler ve Elon Musk'ın Starlink uyduları ile ilgili tüm merak edilenler...

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"İLK BAŞTA 'BU NE, KAYIYOR' DEDİM"

Sıra sıra hareket eden ışıkları görenler kısa süreli şaşkınlık yaşadı.

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Starlink uydularını kuyruklu yıldız sandıklarını söyleyen Enes Yıldırım, “Biz arkadaşlarla oturup çekirdek yiyorduk. Gökyüzünde parlayan ışıklar gördük. Kuyruklu yıldız zannettim. Daha sonra arkadaşlarla beraber telefona videosunu çektik. Starlink olduğunu bilmiyordum. İlk başta bu ne kayıyor falan dedim. Kuyruklu yıldız olduğunu düşünüyordum, daha sonra starlink olduğunu öğrendik” dedi.

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ESKİŞEHİR'DE DE GÖRÜLDÜ

Eskişehir'in Mihalıççık ilçesine bağlı Yunusemre Mahallesi'nde gökyüzünde beliren ışık vatandaşlar tarafından merakla karşılandı.

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Elon Musk'a ait Starlink uydularının uzaya fırlatıldığından habersiz olan vatandaşlar durumu gizemli olarak karşılarken o anlar amatör kamera ile kayda alındı.

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STARLİNK UYDULARI NEDİR?

Starlink, Elon Musk'ın uzay şirketi SpaceX'in dünyanın yetersiz hizmet alan bölgelerine internet erişimini kolaylaştırmak için yıllardır üzerine çalıştığı uzay tabanlı bir sistemdir. SpaceX, Starlink uydularıyla dünya yörüngesinde 12 bin uyduluk ağ kurmayı planlıyor. Projenin 2027'de tamamlanması hedefleniyor. Türkiye'de görülen görüntülere ilişkin ise SpaceX Starlink sitesinde, Elon Musk'a ait Starlink uydularının saat 22.00 sıralarında İstanbul üzerindeki koordinatlardan geçmiş olduğu fark edildi. (DHA/İHA/AA)

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