Görümcesi düğününde beyaz dantelli bir kıyafet tercih edince sosyal medyadan isyan etti! 'Resmen görümce terörü'

Reddit'te düğününe dair paylaşımlar yapan bir kadın görümcesinin kıyafet seçimi nedeniyle viral olmayı başardı. Görümcenin damat olan erkek kardeşiyle çektirdiği fotoğrafı paylaşan gelin gönderiye, "Bu kız kesinlikle muhteşem, çarpıcı ve her kelimeyle mükemmel görünüyordu ama o gelin değil" notunu ekledi.

Görümcenin beyaz dantelden oluşan bir kıyafet tercih etmesi sosyal medya kullanıcıları tarafından eleştirildi.

Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Resmen görümce terörü" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Düğünde uymanız gereken tek bir kural var beyaz giymemek" yorumunu yaptı.