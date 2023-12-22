Gösteri yaptığını zannettiler! Noel Baba kostümü giyen adam 24. kattan aşağıya düşerek hayatını kaybetti... Düşme anı saniye saniye kameraya yansıdı

Rusya'nın Çelyabinsk kentinde endüstriyel dağcı olan ismi açıklanmayan bir adam 24. kattaki dairesinin penceresinden yerde bulunan Noel ağacının yanına inerek bir gösteri yapacaktı. Ancak yüksek apartmanda başlayan gösteri kimsenin hesapladığı gibi gitmedi. İsmi açıklanmayan adam kontrolsüz bir şekilde bir anda yere çakıldı. İzleyenlerin büyük bir bölümü kazayı bir süre gösterinin bir parçası zannetti.

Yüksek katlı konutta yaşayan bir kadın, "Kocam ve oğlum oradaydı. Orada aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda tanık vardı. Şimdilik kimse neden düştüğünü bilmiyor. Apartman bloğumuzun camlarını dağcılar yıkıyor ve hiçbir zaman tek bir acil durum bile yaşanmadı" dedi.