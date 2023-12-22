Mynet Trend

BİZE ULAŞIN

Mynet Tatil Bulucu

1 Kimle tatile çıkıyorsunuz?
2 Yurt içi mi yoksa yurt dışı mı tatil yapmak istiyorsunuz?
3 Yaz Tatili mi Kış Tatili mi?
4 Ne tür tatil arıyorsunuz?
5 Vizeniz var mıdır?
6 Balayı Tatili mi yapmak istiyorsunuz?
7 Eğer Seçiminiz yurt içi ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
7 Eğer Seçiminiz yurt dışı ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
8 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. TREND
    3. Trend Haber
    4. Gösteri yaptığını zannettiler! Noel Baba kostümü giyen adam 24. kattan aşağıya düşerek hayatını kaybetti... Düşme anı saniye saniye kameraya yansıdı

    Gösteri yaptığını zannettiler! Noel Baba kostümü giyen adam 24. kattan aşağıya düşerek hayatını kaybetti... Düşme anı saniye saniye kameraya yansıdı

    22.12.2023 13:25 | Son Güncelleme:
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Rusya'nın Çelyabinsk kentinde endüstriyel dağcı olan ismi açıklanmayan bir adam 24. kattaki dairesinin penceresinden aşağıya düştü. Noel Baba kostümü giyen adamın karısı ve oğlunun gözü önünde metrelerce aşağıya düşerek hayatını kaybetmesi ülkede infial yarattı. Deneyimli dağcının ölüm nedenine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

    Gösteri yaptığını zannettiler! Noel Baba kostümü giyen adam 24. kattan aşağıya düşerek hayatını kaybetti... Düşme anı saniye saniye kameraya yansıdı

    Rusya'nın Çelyabinsk kentinde endüstriyel dağcı olan ismi açıklanmayan bir adam 24. kattaki dairesinin penceresinden yerde bulunan Noel ağacının yanına inerek bir gösteri yapacaktı. Ancak yüksek apartmanda başlayan gösteri kimsenin hesapladığı gibi gitmedi. İsmi açıklanmayan adam kontrolsüz bir şekilde bir anda yere çakıldı. İzleyenlerin büyük bir bölümü kazayı bir süre gösterinin bir parçası zannetti.

    1

    Yüksek katlı konutta yaşayan bir kadın, "Kocam ve oğlum oradaydı. Orada aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda tanık vardı. Şimdilik kimse neden düştüğünü bilmiyor. Apartman bloğumuzun camlarını dağcılar yıkıyor ve hiçbir zaman tek bir acil durum bile yaşanmadı" dedi.

    İlginizi Çekebilir

    Çift rahmi olan kadının ikiz gebelik yaşıyor! "Gün farkıyla doğabilir"

    Çift rahmi olan kadının ikiz gebelik yaşıyor! "Gün farkıyla doğabilir"

     Cinsel organını büyütme isteği sonunu getirdi! Feci bir şekilde can verdi

    Cinsel organını büyütme isteği sonunu getirdi! Feci bir şekilde can verdi

     Eski sevgilisini kaçırdı! Adını zorla dövme yaptı

    Eski sevgilisini kaçırdı! Adını zorla dövme yaptı

     Türkiye'de pazarda! Dünyaca ünlü isim...

    Türkiye'de pazarda! Dünyaca ünlü isim...

     "Koca Arıyorum" pankartıyla dolaştı

    "Koca Arıyorum" pankartıyla dolaştı

    Kesfet

    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Avrupa'da genelev krizi! "Büyük endişe duyuyoruz"Avrupa'da genelev krizi! "Büyük endişe duyuyoruz"
    Mahalleli balkondaki cinsel ilişki görüntülerini kaydedip ifşaladıMahalleli balkondaki cinsel ilişki görüntülerini kaydedip ifşaladı
    İddia uğruna elektrik direğini yaladı! Saatlerce öylece beklediİddia uğruna elektrik direğini yaladı! Saatlerce öylece bekledi
    Anahtar Kelimeler:
    Rusya Noel Baba
    En Çok Okunan Trend Haberler
    Şok itiraf! Ağlaya ağlaya anlattı 'Uyuşturucuya düştüm...'

    Şok itiraf! Ağlaya ağlaya anlattı 'Uyuşturucuya düştüm...'

    Mevduat faizleri yüzde 52'yi aştı! Bankaya 100 bin yatıran bir kişi 3 ay sonra...

    Mevduat faizleri yüzde 52'yi aştı! Bankaya 100 bin yatıran bir kişi 3 ay sonra...

    Rus milyarder Roman Abramoviç İstanbul'da yemek yedi! Bıraktığı bahşiş gündem oldu: 'Dükkanı kapatırım'

    Rus milyarder Roman Abramoviç İstanbul'da yemek yedi! Bıraktığı bahşiş gündem oldu: 'Dükkanı kapatırım'

    Kalçasına çengel taktı! Boşluğa böyle bıraktı

    Kalçasına çengel taktı! Boşluğa böyle bıraktı

    Süper minisiyle kalça dekoltesi verdi! Eteğinin boyu kısa geldi

    Süper minisiyle kalça dekoltesi verdi! Eteğinin boyu kısa geldi

    Bir görene bir daha baktırdı! Şeffaf elbisesi streç filme benzetildi

    Bir görene bir daha baktırdı! Şeffaf elbisesi streç filme benzetildi

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Eşi ve sevgilisini otel odasında bastı! İhaneti sosyal medyadan ifşa etti

    Eşi ve sevgilisini otel odasında bastı! İhaneti sosyal medyadan ifşa etti

    Market ürünlerinden kışlık giyime Yılın Son Fırsatları'nın öne çıkan indirimlerini sizin için seçtik

    Market ürünlerinden kışlık giyime Yılın Son Fırsatları'nın öne çıkan indirimlerini sizin için seçtik

    Onu soğuk bile durduramadı! Satış yöntemi çok konuşuldu

    Onu soğuk bile durduramadı! Satış yöntemi çok konuşuldu

    Çevrimiçi flörtü değerlendirdi! 'Türkiye'de ve Londra'da farklı'

    Çevrimiçi flörtü değerlendirdi! 'Türkiye'de ve Londra'da farklı'

    Ömür boyu garantili! Stanley kalitesiyle tanışmanın tam zamanı

    Ömür boyu garantili! Stanley kalitesiyle tanışmanın tam zamanı

    En Çok Aranan Haberler

    Bildirim ikonu
    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.