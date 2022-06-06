Gözler WWDC22'de! Apple bu akşam neler tanıtacak?

Apple ve Apple hayranları için WWDC vakti geldi çattı. Şirket, bu akşam açılış konuşmasını yaparak Dünya Geliştiriciler Konferansı'nın startını verecek. Dünya çapından birçok geliştirici, Apple'ın son geliştirmelerine ve güncellemelerine odaklanmak için birkaç günlüğüne bir araya gelecek. Ancak şüphesiz ki tüm gözler, iPhone, Mac, Apple Watch ve Apple TV'ler için yapılacak tanıtımlarda olacak. Ve bir de, yapılması muhtemel olan bir sürprizde.

APPLE WWDC22'DE NELER TANITACAK? İŞTE TAHMİNLER

Apple WWDC'de genellikle ürünlerinin işletim sistemlerinin en son sürümlerini sergiliyor. Bu yüzden bu yıl da ilk olarak yeni işletim sistemi sürümlerinin tanıtılması bekleniyor.

iOS 16, iPADOS 16 VE WATCHOS VE MACOS'UN YENİ SÜRÜMLERİ

iOS 15 ile gizliliğe önem veren Apple'ın bu akşam iPhone işletim sistemi iOS'un yeni sürümü olacak iOS 16'yı tanıtmasına kesin gözüyle bakılıyor. iPhone'lara yeni özellikler kazandıracak yeni işletim sistemi sürümünün "taze" Apple uygulamalarını getirmesine yönelik bir beklenti var. Ancak Apple'dan yeni uygulamalar mı gelecek yoksa mevcut uygulamalar yeni bir görünüm mü kazanacak orası meçhul.

iPhone'ların kilit ekranına widget desteği getirileceği de dahil olmak üzere bazı ilginç tahminler de mevcut. Apple'ın bildirim sistemini, iOS 15 ile tanıttığı Odak modlarını geliştirmesi mümkün. Ancak iOS 16'nın görünümde çok büyük bir değişiklik yapmayacağı söyleniyor. Dikkat çeken bir diğer konu ise Apple'ın iOS 16'yı destekleyecek iPhone modellerini açıklaması olacak. iPhone 6S başta olmak üzere bazı iPhone'ların iOS 16'yı desteklememesi muhtemel. Ayrıca, iPhone 14'ün gelişi ile alakalı bazı ipuçlarını iOS 16'nın kodları içerisinde yakalayabiliriz.

iPadOS 16 tarafında ise durumlar biraz daha farklı. iPadOS 16'nın bir dizüstü bilgisayara yaklaştırmak konusunda iPad'leri biraz daha iyi hale getirmesi bekleniyor. Çoklu görev geliştirmeleri getirilebilir.

WATCHOS 9 VE YENİ MACOS

Bu iki işletim sisteminin yeni sürümleri hakkında bilinen çok fazla bir bilgi elimizde yok. Ancak WatchOS 9 için Apple'ın bazı yeni fitness ve sağlık özellikleri ekleyebileceği ve yeni saat yüzleri tanıtabileceği fikri hakim. Apple Watch'a iPhone benzeri bir düşük güç modu gelebileceği de önemli söylentilerden biri.

Apple, bu ayın başlarında bazı erişilebilirlik özelliklerinin önizlemesini sunmuştu. Buna bağlı olarak, aramayı bitirmek, fotoğraf çekmek ve medyayı veya antrenmanları kontrol etmek gibi görevleri yapmak için parmaklarınızı hareket ettirmenize izin verecek genişletilmiş AssistiveTouch de dahil olmak üzere bazı özellikleri bu akşam görebiliriz. Apple ayrıca saatinizin ekranını telefonunuzdan görmenizi ve kontrol etmenizi sağlayan bir mod da göstermişti. Muhtemelen tüm bunlar watchOS 9'da olacak.

Yeni MacOS konusunda da WatchOS 9 kadar az söylenti var. Geniş çevrelerce adının macOS Mammoth olabileceği tahmin edilen yeni sürümün iPhone'un odak modunu alabileceği söylenmekte.

M2 VE YENİ MACBOOK AIR: WWDC VE DONANIM MI?

Apple, WWDC'de genellikle yeni donanımlarını tanıtmıyor. Sadece yazılıma ağırlık veriyor. Ancak bu yılki etkinlikte M2 çipli yeni 13 inç MacBook Air'ın tanıtılabileceği söyleniyor. Apple'ın yeni nesil çipi M2'nin ne tür iyileştirmeler getireceğine dair ise fazla bir ayrıntı yok.

VE İŞTE O SÜRPRİZ: APPLE'IN KARMA GERÇEKLİK BAŞLIĞI

Apple, bu etkinlikte uzun süredir gündeme getirilen AR/VR karma gerçeklik başlığını duyurabilir. Ancak etkinlikte başlığın tam bir tanıtımının yapılmayacağı söyleniyor. Bu yüzden etkinliğin yazılım odaklı olduğunu da hesaba katarsak etkinlikte karma gerçeklik başlığının işletim sistemi RealityOS'un tanıtıldığını ve geliştiricilerin RealityOS'a uygulama geliştirmek için neler yapacaklarının anlatıldığını görebiliriz. Fakat Apple 10 yıl sonra iPhone'ların yerini alması beklenen ürünü için ayrı bir etkinlik düzenlemeyi de düşünebilir. Bu yüzden bu akşamki etkinliği sadece iOS 16, iPadOS 16, WatchOS 9, yeni MacOS ve yeni MacBook Air'i tanıtarak kapatabilir.

APPLE WWDC SAAT KAÇTA, WWDC NASIL İZLENİR?

WWDC'nin açılış konuşması bu akşam TSİ 20:00'de başlayacak. Etkinlik 6 Haziran-10 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek. Tanıtımların yapılacağı açılış konuşması ise Apple'ın web sitesi üzerinden ve Apple'ın YouTube kanalından canlı olarak takip edilebilecek. Biz de sizlere gelişmeleri aktarıyor olacağız.



