Gözlerden uzak yaşıyor! Kızı sık sık gündem olan Ferdi Tayfur son halini paylaştı

Kızı Tuğçe Tayfur özel hayatıyla sık sık gündeme gelirken Ferdi Tayfur gözlerden uzak bir hayat yaşıyor. İstanbul'u terk eden ve Marmaris’te sakin bir yaşam sürdüren arabesk müziğin ‘Baba’ lakaplı usta ismi Ferdi Tayfur son halini paylaştı.

78 yaşındaki Ferdi Tayfur, takipçilerinin kendisini merak etmesi üzerine yeni bir paylaşımda bulundu.

Bir dönem sağlık sorunlarıyla gündeme gelen Tayfur, evinde dinlenirken çekilmiş fotoğrafını “Merak Etme Sen” şarkısından yaptığı alıntıyla yayınladı:

"Toprak olur, taş olurum. Yolunuzda yoldaş olurum. Merak etmeyin siz" notuyla son halini paylaşan Ferdi Tayfur yıllar önce böbrek sorunları baş gösterince bir süre diyaliz tedavisi görmüş, 2020 yılında da böbrek nakli ameliyatı olmuştu.





