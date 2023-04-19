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Gözüne taktığı kontakt lensler kabusu oldu! Son derece nadir görülüyor... Gözüne et yiyen bakteri bulaştı

19.04.2023 08:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Brezilyalı 30 yaşındaki sosyal medya fenomeni Lilian Melchert şiddetli bir acıyla uykusundan uyandığında sonra derece nadir görülen bir hastalık yaşadı. Gözünde şişkinlik, ağrı, acı ve kanlanma sorunu yaşayan Melchert doktora başvurduğunda ise bunun et yiyen bir bakteri olduğunu öğrendi.

Gözüne taktığı kontakt lensler kabusu oldu! Son derece nadir görülüyor... Gözüne et yiyen bakteri bulaştı

TikTok’ta 2.9 milyon takipçisi bulunan Brezilyalı sosyal medya fenomeni Lilian Melchert, kontakt lens kullandıktan sonra sol gözünde et yiyen bir bakteri oluştuğunu anlattığı videosuyla dikkatleri üzerine çekti. Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşayan Melchert, acanthamoeba keratit olduğunu ve bir süre geçici körlük yaşadığını ifade ederek zor günleri TikTok’tan paylaştı.

“UZUN VE ZOR BİR YOLCULUKTU”

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Mİlyonlarca takipçisi bulunan TikTok hesabından hastalığına dair detayları paylaşan Melchert, “Acanthamoeba keratit oldum ve bu oldukça uzun ve zor bir yolculuktu. Gerçekten çok acı çektim. Gözümden bir çocuk doğurmuşum gibi hissettim. İlk gün sol gözüme bıçak saplanmış gibi bir hisle uyandım. Hayatım boyunca hiç bu kadar kötü bir acı hissetmemiştim. Acil servise koştum ve tedavi sürecim başladı” dedi.

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Tedavinin başlamasına rağmen ilk acıyı hissettiği günden 15 gün sonra görüşünün kaybolduğunu ifade eden Melchert, “Teşhislerin hiçbiri doğru görünmüyordu. 15. günün sonunda görüşüm kayboldu. İşte o zaman fiziksel ve psikolojik sınıra ulaştım. Çok korktum. Bir başka doktor tarafından nadir görülen bir durumun teşhisi beni şaşırttı: gözün korneasını yiyip bitiren etçil bir bakteri olan Acanthamoeba keratit. kontamine kontakt lenslerden ve hatta musluk suyundan bulaşabilir, bu yüzden dikkatli olun! Gözlerimiz gerçekten çok hassas.” diye konuştu.

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