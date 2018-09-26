GRAFİKLİ - Turizm dünya ekonomisini besliyor

AHMET FURKAN MERCAN - Dünya turizm sektörü, dünyadaki tüm gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYİH) yüzde 10'una tekabül ederek, küresel ekonomiye katkı sağlıyor. Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Turizm Örgütünün (UNWTO) 1979 yılında İspanya'nın Torremolinos şehrinde düzenlediği toplantıda aldığı kararla 1980 yılından bu yana her yıl 27 Eylül "Dünya Turizm Günü" olarak kutlanıyor. BM, 2030 yılına yönelik "17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi (SDG)" arasında turizmin kalkındırılmasına dikkat çekiyor. Bu kalkınmayı “Düzgün İş ve Ekonomik Büyüme" , "Sorumlu Tüketim ve Üretim" ve "Su Altı Yaşam" başlıklı hedeflerinde ”mahalli ürünleri teşvik ve organize" tanımlamalarıyla vurguluyor. Gün kapsamında dünyada turizm bilincinin oluşturulup geliştirilmesi ve turizmin çevresel, ekonomik, politik ve sosyo-kültürel öneminin vurgulanması amaçlanıyor. - Tüm turist gelişlerinde Avrupa birinci UNWTO'nun "2018 Turizm Özetleri" raporuna göre turizm sektörü, dünyadaki tüm gayrisafi yurt içi hasılanın yüzde 10'una, küresel ticaretin yüzde 7'sine ve her 10 istihdamdan birine tekabül ediyor.

Raporda 2017 yılında tüm turist geliş paylarında yüzde 51 ile Avrupa birinci, Asya-Pasifik yüzde 24 ile ikinci sırayı aldı. Bunları Amerika kıtası yüzde 16 ile üçüncü, yüzde 5'le Afrika dördüncü ve yüzde 4'le Ortadoğu bölgesi beşinci sırada takip etti. Raporda dünya genelinde toplam 1 milyon 323 bin turist gelişi olduğu kaydedildi. Buna göre Avrupa'yı 671 milyon, Asya-Pasifik'i 324 milyon, Amerika'yı 207 milyon, Afrika'yı 63 milyon ve Ortadoğu'yu 58 milyon turist ziyaret etti. - En fazla seyahat havayoluyla Rapora göre tüm seyahat imkanları göz önüne alındığında havayolu yüzde 57 ile ilk sırada. Havayolunu yüzde 37 ile karayolu, yüzde 4 ile denizyolları ve yüzde 2 ile demiryolu takip etti. Turistler, yüzde 55 oranda eğlence ve istirahatı, yüzde 27'şer oranda akraba ziyareti ile sağlık ve dini fırsatları, yüzde 13 oranda profesyonel iş imkanlarını turistik faaliyet gerekçeleri olarak tanımlarken, yüzde 6'sı seyahat amacını belirtmedi. - Turizm harcamalarında 258 milyar dolarla açık ara Çin lider